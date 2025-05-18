ITALI – Ndeshja në Olimpico kundër Milanit supozohej të ishte një festë për Claudio Ranierin dhe ashtu ndodhi.
Në kohën e himnit ‘Roma, Roma, Roma’, Curva Sud ishte ngjyrosur me të verdhë dhe të kuqe me shkrimin ‘Claudio Ranieri’ së bashku me akronimin e klubit ‘Asr’.
Në fund, një banderolë që shkruante “Një udhëheqës i madh… një romanist i vërtetë”. Pastaj filluan brohoritjet për trajnerin e San Sabas, në stolin e tij të fundit në shtëpi para se të njoftohej për pensionim. Ranieri duartrokiti iniciativën e tifozëve, dukshëm i prekur.
