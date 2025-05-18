Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Stadiumi Olimpico homazhe Ranierit, me një koreografi fantastike: “True Romanista”
Transmetuar më 18-05-2025, 21:41

ITALI – Ndeshja në Olimpico kundër Milanit supozohej të ishte një festë për Claudio Ranierin dhe ashtu ndodhi.

Në kohën e himnit ‘Roma, Roma, Roma’, Curva Sud ishte ngjyrosur me të verdhë dhe të kuqe me shkrimin ‘Claudio Ranieri’ së bashku me akronimin e klubit ‘Asr’.

Në fund, një banderolë që shkruante “Një udhëheqës i madh… një romanist i vërtetë”. Pastaj filluan brohoritjet për trajnerin e San Sabas, në stolin e tij të fundit në shtëpi para se të njoftohej për pensionim. Ranieri duartrokiti iniciativën e tifozëve, dukshëm i prekur.

