Gjendet i pajetë shqiptari në Greqi

Një burrë me kombësi shqiptare, i identifikuar si shtetasi me inicialet M.G, 41 vjeç, është gjetur i vetëvarur në Greqi.
41-vjeçari, i cili kishte punuar prej vitesh në një ishull në Greqi, konkretisht në një punishte, u gjet i varur këtë mëngjes pranë shtëpisë ku jetonte në zonën e Spiladionit.
Policia thirri mjekun ligjor, ndërsa rrethanat e asaj që duket të jetë vetëvrasje po shqyrtohen nga Departamenti i Sigurisë.
