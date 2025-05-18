Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjendet i pajetë shqiptari në Greqi
Transmetuar më 18-05-2025, 21:27

Një burrë me kombësi shqiptare, i identifikuar si shtetasi me inicialet M.G, 41 vjeç, është gjetur i vetëvarur në Greqi.

41-vjeçari, i cili kishte punuar prej vitesh në një ishull në Greqi, konkretisht në një punishte, u gjet i varur këtë mëngjes pranë shtëpisë ku jetonte në zonën e Spiladionit.

Policia thirri mjekun ligjor, ndërsa rrethanat e asaj që duket të jetë vetëvrasje po shqyrtohen nga Departamenti i Sigurisë.

