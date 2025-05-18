Grushte dhe shkelma, incidenti që nuk u pa gjatë këngës së Izraelit në Eurovision

Ditën e djeshme, RTE News njoftoi se një incident ndodhi gjatë performancës së përfaqësueses së Izraelit në finalen e Eurovisionit dhe tani është publikuar një video që tregon sigurimin duke tërhequr një person që u përpoq të parandalonte performancën e Yuval Raphael.
Në një përpjekje për ta ndaluar në vend, ata e mbajtën, e tërhoqën dhe madje e goditën.
Një i ri me emrin David bërtiti “Liri për Palestinën” dhe sigurimi madje u përpoq t’ia mbyllte gojën që ta mbante të qetë.
After the Holocaust, people said “never again.”
In 2025, 80 years after the Holocaust, Israel finishes second place in #Eurovision whilst committing the most documented genocide in history.
Solidarity with this young man, David Ty. pic.twitter.com/WOmoLYHtwb
