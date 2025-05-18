Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Grushte dhe shkelma, incidenti që nuk u pa gjatë këngës së Izraelit në Eurovision
Transmetuar më 18-05-2025, 21:19

Ditën e djeshme, RTE News njoftoi se një incident ndodhi gjatë performancës së përfaqësueses së Izraelit në finalen e Eurovisionit dhe tani është publikuar një video që tregon sigurimin duke tërhequr një person që u përpoq të parandalonte performancën e Yuval Raphael.

Në një përpjekje për ta ndaluar në vend, ata e mbajtën, e tërhoqën dhe madje e goditën.

Një i ri me emrin David bërtiti “Liri për Palestinën” dhe sigurimi madje u përpoq t’ia mbyllte gojën që ta mbante të qetë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

