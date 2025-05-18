Votat e Greqisë/ Përfundon numërimi i zarfeve për partitë në 12 qarqe! Ja rezultatet

Numërimi i votave të Greqisë për subjektet politike ka përfunduar në 12 qarqe të vendit.
Sipas KQZ, ka përfunduar edhe numërimi dhe vlerësimi i fletëve të votimit që kanë ardhur nga Greqia, pasi gjithë diskutimeve për to. PS ka arritur të marrë 61.07% të vtave, PD 23.57% teksa koalicioni “Nisma- Shqipëria Bëhet” ka marrë 7.42% të votave.
Ndërkohë, ka filluar procesi i numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë për kandidatët e votimit preferencial në 11 qarqe të vendit. Për qarkun Kukës ka përfunduar procesi i numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë edhe për kandidatët e votimit preferencial.
