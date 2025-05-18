Kryemadhi ‘harron’ ndan pamjet nga xhirimet e filmit: Me fat

TIRANË- Deputetja Monika Kryemadhi duket se i ka lënë pas krahëve zgjedhjet e 11 majit dhe politikën në përgjithësi. Ditën e sotme, Kryemadhi ka zbuluar se i është rikthyer zhirimeve të filmit ku ajo po merr pjesë.
Ish-deputetja ka ndarë në InstaStory, pamje nga xhirimet e filmit që pritet të sjellë së shpejti, ku edhe ka deklaruar se do të ketë një rol të rëndësishëm si aktore.
Kryemadhi ka zbuluar detaje nga projekti, në një intervistë televizive, nga ku zbuloi se filmi është artistik dhe me të rinj, i cili do të titullohet “Me fat”.
