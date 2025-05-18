Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tërmete në Maqedoninë e Veriut, ndihen në Ohër dhe Strugë
Transmetuar më 18-05-2025, 16:19

Sot në mëngjes në orën 5 e 7 minuta dhe orën 5 e 16 minuta janë regjistruar disa tërmete.

Epiqendrat e të cilëve rrjedhin nga rajoni epiqendror Peshteni Ohër Strugë, rreth 100 kilometra në jugperëndim të Shkupit, me mangituda lokale të Rihterit, 3.4 dhe 2:3.

Kështu informon Observatori sizmologjik pranë Fakultetit natyror-matematikor në Shkup.

Sipas të dhënave të deritanishme me të cilat disponon observatori, tërmeti në orën 5 e 7 minuta është ndjerë në Ohër, Strugë dhe rrethinën e afërt me intensitet prej IV shkallëve sipas Shkallës makrosizmike evropiane.

