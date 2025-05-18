Menaxherja: VIP-at shqiptarë punojnë në të zezë!

Eftuar në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën ka qenë Rea Shena, menaxhere artistësh dhe rekrutuese talentesh. Ajo ka folur më shumë mbi famën dhe koston e të qenurit VIP…
Pjesë nga intervista:
A i deklarojnë të ardhurat të gjithë VIP-at në Shqipëri, siç bëjnë të famshmit jashtë?
Ka edhe jashtë që funksionojnë në të zezë, por shumica e VIP-ave shqiptarë punojnë në të zezë. Ka edhe këtu VIP-a të rregulltë, që punojnë si biznes i rregullt. Këngëtarët po, sepse janë të detyruar, por ka dhe blogere dhe influencera që janë të rregulltë, sepse u është dashur të hapin dhe biznese prej blogerimit.
Unë mendoj se në Shqipëri, duhet të fillojmë të mos kemi kaq frikë nga rregullat, sepse jashtë shumë artistë të famshëm, janë të regjistuar si biznes, nuk janë të regjistruar vetëm si këngëtarë dhe si individ. Në momentin që ti je regjistruar si biznes dhe diçka ndodh në jetën tënde dhe ti falimenton, nuk mund të të vijnë ty si individ nga mbrapa.
Ti do japësh përgjegjësi vetëm për pjesën e biznesit dhe mund të thuash ‘unë falimetova dhe i lashë të gjitha aty’. Ndërkohë, gjërat që ti i ke kaluar në emrin tënd personal, nuk preken. Edhe në Shqipëri, duhet në jetë pak a shumë e njëjta gjë. Prandaj them që artistët, njerëzit e showbizit, të medias, nuk duhet të jenë kaq të trembur nga ligjet. Ne e dimë që ligjet janë bërë për t’u thyer, por duhet t’i njohësh ligjet shumë mirë për t’i thyer ato.
