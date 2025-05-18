‘Ma solli motra në Tiranë’/ Rama: ‘Shqiptarët do të përfitojnë nga 1 qershori’!

Tiranë- Me anë të një postimi në Facebook, kreu i qeverisë, teksa e konsideron Melonin “Motër”, thotë se ajo solli në Tiranë dokumentin final të kësaj marrëveshje.
Kreu i qeverisë theksoi se ky lajm u nda nga ‘vorbulla e Samitit për ti dhene vemendjen e duhur’.
“LAJM I MIRË dhe i ndarë veç për t’i dhënë vëmendjen e duhur, jashtë vorbullës së Samitit të Komunitetit Politik Europian:
Motra solli në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e Marrëveshjes së Pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori 2025 shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptimplotë për nivelin e ri të marrëdhënieve mes Shqipërisë e Italisë”, shkruan Rama.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd