‘Ma solli motra në Tiranë’/ Rama: ‘Shqiptarët do të përfitojnë nga 1 qershori’!
Transmetuar më 18-05-2025, 13:08

Tiranë- Me anë të një postimi në Facebook, kreu i qeverisë, teksa e konsideron Melonin “Motër”, thotë se ajo solli në Tiranë dokumentin final të kësaj marrëveshje.

Kreu i qeverisë theksoi se ky lajm u nda nga ‘vorbulla e Samitit për ti dhene vemendjen e duhur’.

“LAJM I MIRË dhe i ndarë veç për t’i dhënë vëmendjen e duhur, jashtë vorbullës së Samitit të Komunitetit Politik Europian:

Motra solli në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e Marrëveshjes së Pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori 2025 shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptimplotë për nivelin e ri të marrëdhënieve mes Shqipërisë e Italisë”, shkruan Rama.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

