Paolo Fox: Tre shenjat më me fat të ditës së hënë, 19 maj 2025

Kjo e hënë nis me një frymë të re për disa prej shenjave të Zodiakut. Disa ndjejnë forcën për të vendosur, të tjerë marrin sinjale të qarta në dashuri.
Janë yje që flasin për zgjime, për kthesa të qeta e hapa të sigurt drejt një të ardhmeje më të bukur.
Këto janë 3 shenjat që nisin javën me një buzëqeshje të merituar:
—
♌ Luani
Këtë të hënë 19 pritet të jesh në qendër të vëmendjes pa pasur nevojë të bësh zhurmë. Karizma jote natyrore shkëlqen, dhe yjet janë në anën tënde për të të ndihmuar të përfitosh në çështje pune, takimesh dhe vendimesh. Në dashuri, një ndjesi e fortë rikthen pasionin, ndërsa në aspektin profesional arrin të vendosësh rregulla të reja me dinjitet. Nëse ke një synim, kjo është dita për të hedhur hapin e parë.
♊ Binjakët
Duket se ke gjithçka që të nevojitet për të ndryshuar atmosferën rreth vetes. Fjalët vijnë natyrshëm, idetë janë të qarta, dhe je gati të veprosh. Një lajm i mirë, një mesazh i papritur apo një takim i këndshëm mund të kthejë këtë të hënë në një ditë të paharrueshme. Mos e mbaj përbrenda atë që ndjen — është koha të shprehesh dhe të ecësh përpara.
♑ Bricjapi
Qetësia dhe këmbëngulja jote mund të shpërblehen. Projekti që ke për zemër nis të marrë formë, dhe një përgjigje pozitive mund të vijë nga ata që nuk e prisje. Në dashuri, një afrim i qetë rregullon një marrëdhënie që ka kaluar vështirësi. Dita është e mbushur me energji të butë, por të qëndrueshme — fjalë të mira, punë të përmbushura dhe një ndjesi se je pikërisht aty ku duhet.
3 shenjat që duhet të jenë të kujdesshme: Jo çdo ditë është e lehtë, por çdo pengesë është një mësim
Ndikimet planetare vënë në provë qëndrueshmërinë dhe durimin e disa shenjave. Jo për t’i ndëshkuar, por për t’i ftuar që të ndalojnë për pak, të dëgjojnë veten, dhe të kuptojnë më thellë se ku po ecin.
Ja cilat janë 3 shenjat që duhet të veprojnë me më shumë maturi:
Dashi
Energjia e fortë e ditës mund të të shtyjë në veprime të nxituara, sidomos në marrëdhënie pune apo në biseda me të afërm. Kujdes me fjalët — jo gjithmonë ajo që mendon duhet të thuhet në momentin e parë. Në dashuri, nevoja për konfirmim mund të të bëjë të kërkosh më shumë nga partneri se ç’është e drejtë. Ndalo, merr frymë, dhe riformulo ndjesitë tua.
♓ Peshqit
Ti je shpesh i udhëhequr nga zemra, por është e rëndësishme të mos harrosh logjikën. Një zgjedhje emocionale mund të mos të çojë atje ku do. Kujdes me vonesat, harresat dhe komunikimet e paqarta. Ndikimi i Hënës mund të të bëjë të ndjesh një luhatje humori. Rri më pranë njerëzve që të kuptojnë dhe mos merr vendime të mëdha sot.
♋ Gaforrja
Dita sjell ndjeshmëri të lartë dhe kujtime që rikthejnë emocione të paqarta. Në marrëdhënie mund të ndjesh nevojën për t’u tërhequr, por mos e bëj pa shpjegim — të tjerët nuk lexojnë mendimet tua. Në punë, rregullat të lodhin, por duhet t’i ndjekësh. Më mirë të presësh edhe një ditë për të marrë një vendim të rëndësishëm. Uji i qetë thellë rrjedh — mos u ngut. /noa.al
