Disa tërmete në seri godasin Greqinë

Një tjetër tërmet me magnitudë 4.4 i shkallës Rihter është regjistruar mëngjesin e së dielës në Evia, me epiqendër pranë zonës së Prokopit.
Lëkundja, e regjistruar në orën 08:56, u ndje edhe në zonat përreth, përfshirë Atikën. Sipas përditësimit nga Instituti Gjeodinamik i Greqisë, tërmeti kishte një magnitudë prej 4.4 Rihter, me epiqendër 1 kilometër në lindje të Prokopit dhe me një thellësi fokale prej 15.7 kilometrash.
Më vonë, në orën 09:31, u regjistrua edhe një lëkundje pasuese me magnitudë 3.5 ballë.
Ndërkohë, në orët e para të mëngjesit, konkretisht në orën 01:52, një tjetër tërmet me magnitudë 4.1 Rihter tronditi pjesën veriore të Evias. Epiqendra ishte 3 kilometra në lindje të Prokopit, ndërsa thellësia fokale ishte 14.4 kilometra.
Edhe ky tërmet u ndje në Atikë dhe në rajonin e Ftiotidës. Sipas Institutit Euro-Mesdhetar tërmeti i mëngjesit është matur me magnitudë 4.5 të shkallës Rihter.
Nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar deri në këto momente.
