Susan Miller: Ja 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes për javën e re 19 deri 25 Maj 2025

Java e ndriçimit dhe pasionit: Kush do të shkëlqejë dhe kush duhet të reflektojë?
Java që nis këtë të hënë 19 maj sjell ndryshime të mëdha planetare, me Diellin, Saturnin, Venusin dhe Marsin që krijojnë konfigurime të fuqishme që prekin dashurinë, karrierën dhe financat.
Saturni hyn në një fazë të re më 25 maj, duke sjellë struktura të reja në jetën tonë për vitet që vijnë.
Le të shohim cilat 3 shenja janë më të bekuarat këtë javë, dhe cilat duhet të ecin me kujdes.
3 shenjat më me fat të javës:
♊ BINJAKËT – Koha jote për të shkëlqyer është tani
Me Diellin në shenjën tënde, po rrezaton forcë dhe ndriçim. E marta sjell bashkëpunime të rëndësishme profesionale, ku idetë e tua do të pranohen dhe vlerësohen. Të enjten, kur Venus dhe Mars formojnë një lidhje pasionante në sferën e ndjenjave dhe shoqërisë, mund të ndodhin përvoja që nuk i harrohesh kurrë – një takim i papritur, një rikthim dashurie, ose një miqësi që transformohet. Saturni, duke hyrë në sektorin e komunitetit dhe rrjetit, do të sjellë miqësi të reja, por me bazë të fortë dhe besnike. Çdo gjë që ndërton tani ka potencialin të zgjasë shumë. Është java për të shfaqur gjithçka që ke përgatitur, pa frikë.
♐ SHIGJETARI – Dashuria zgjohet, talenti ndizet
Jeta e brendshme, krijimtaria dhe romanca marrin një frymëzim të ri këtë javë. Dielli dhe Saturni të ndihmojnë të vendosësh rregull në shtëpi ose në një situatë të rëndësishme familjare që ka kërkuar vëmendje. Por kulmi është e enjtja – një ditë ku pasioni dhe dëshira për të ndarë zemrën me dikë arrijnë kulmin. Beqarët mund të hyjnë në një flirt serioz që do të zgjasë. Të shtunën, me Saturnin që kalon në sektorin e talenteve, është koha për të ndalur aventurat sipërfaqësore dhe për t’u përqendruar te një ëndërr që do ta kthesh në realitet. Po forcon një pasion që do të të bëjë të ndriçosh më shumë sesa ndonjëherë.
♍ VIRGJËRESHA – Marrëdhëniet stabilizohen, fitimet rriten
E marta hap rrugën për qartësi në partneritete: nëse ke bashkëpunime pune ose çështje të pazgjidhura me një person të afërt, kjo është java për ta vendosur gjithçka në vend. Venus dhe Mars do të ndezin një zjarr emocional në sektorin e afërsisë dhe besimit – duke të shtyrë të hapesh emocionalisht, ndoshta edhe më shumë sesa je mësuar. Saturni që hyn në sektorin e burimeve të përbashkëta premton rritje financiare të qëndrueshme, investime më të mençura dhe një disiplinë të re. Nëse ke pasur vështirësi ekonomike apo pasigurira në marrëdhënie, tani është momenti për ta kthyer këtë faqe me mençuri dhe vendosmëri.
—
3 shenjat që duhet të kenë kujdes këtë javë:
♓ PESHQIT – Lamtumirë Saturn, mirë se vini përgjegjësi të reja
Prej vitit 2023, Saturni ka qenë në shenjën tënde, duke të detyruar të rritesh, të përballesh me ndjenja të forta dhe të ndërtosh një version të ri të vetes. Tani që ai po largohet të shtunën, mund të ndihesh bosh, i zbrazët ose në kërkim të një qëllimi të ri. Kujdes me vendimet financiare këtë javë – sidomos të shtunën, kur ndikimi i Saturnit fillon të preki sektorin e të ardhurave dhe mënyrën si menaxhon sigurinë materiale. Jeta do të kërkojë që t’i japësh vlerë vetes pa e varur tek të tjerët. Përkushtohu te vetja, por mos kërko përgjigje të menjëhershme. Qetësia dhe rruga e gjatë janë më të sigurta tani.
♎ PESHORJA – Dashuria do sinqeritet, jo iluzione
Në fillim të javës, një lajm i mirë mund të ndriçojë një marrëdhënie që ka qenë në gjendje pezull. Por mos harro: kjo javë do të të vërë përballë të vërtetave emocionale. Lidhja mes Venusit dhe Marsit të enjtën mund të sjellë zbulime rreth një personi që ke menduar si mik – por që mund të jetë diçka më shumë. A është ndjenja reciproke? Saturni të shtunën futet në sektorin e partneritetit, dhe çdo marrëdhënie që është ndërtuar mbi sipërfaqe do të bjerë. Mbaj vetëm ato që kanë rrënjë. Kujdes me idealizimin dhe me vendimet impulsive.
♑ BRICJAPI – Mos mbaj mbi supe gjithçka vetë
Duke qenë një shenjë e tokës dhe përgjegjësisë, nuk është çudi që Saturni është planeti yt udhëheqës. Dhe tani që ai lëviz në një zonë të ndjeshme të hartës tënde – atë të familjes, shtëpisë dhe jetës private – fillon një fazë ku do të duhet të rindërtosh bazat e brendshme të jetës tënde. Kjo javë mund të sjellë ndjesi nostalgjie ose ngarkese familjare. Të enjten mund të ndihesh emocionalisht i mbingarkuar dhe të kërkosh ndihmë, por ndoshta nuk do të dish si ta kërkosh. Mos u bëj hero në heshtje. Të gjithë kanë nevojë për përqafim – edhe ti. /noa.al
