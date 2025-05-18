Ankth në ajër/ Avioni me 200 pasagjerë mbetet pa pilot për 10 minuta

Gjermani- Një ngjarje e pazakontë dhe shqetësuese ka ndodhur në një fluturim të kompanisë gjermane Lufthansa në muajin shkurt, por është bërë publike vetëm tani, pas publikimit të raportit zyrtar nga autoritetet spanjolle.
Bëhet fjalë për një avion Airbus A321 që po operonte në linjën Frankfurt–Sevilje, me mbi 200 pasagjerë në bord. Incidenti ndodhi kur avioni ndodhej në hapësirën ajrore të Spanjës, rreth 30 minuta larg destinacionit. Kapiteni ishte larguar përkohësisht nga kabina për arsye personale, duke e lënë fluturimin nën kontrollin e bashkëpilotit, i cili në atë moment dukej në gjendje të mirë.
Por ndërkohë që ndodhej vetëm në kabinë, bashkëpiloti humbi ndjenjat papritur. Kapiteni, kur u përpoq të kthehej pas rreth tetë minutash, e gjeti derën e kabinës të mbyllur dhe nuk mori përgjigje. Ai provoi disa herë të fuste fjalëkalimin për të hyrë, ndërkohë që një asistente përpiqej të kontaktonte përmes interfonit, pa sukses.
Në momentin kritik, sistemi i aksesit emergjent u aktivizua. Pikërisht pak sekonda para se të skadonte kohëmatësi i këtij mekanizmi, bashkëpiloti arriti të rifitonte vetëdijen dhe hapi derën. Sipas raportit, ai u gjet në gjendje të rënduar: i zbehtë, i djersitur dhe me lëvizje të pakontrolluara.
Kapiteni kërkoi ndihmë mjekësore në bord dhe vendosi të devijonte fluturimin drejt Madridit, ku avioni u ul me sukses. Bashkëpiloti u dërgua menjëherë në spital dhe më vonë u konstatua se kishte pësuar një krizë epileptike, e shkaktuar nga një çrregullim neurologjik i panjohur më parë.
Autoritetet spanjolle e konsideruan këtë gjendje të vështirë për t’u zbuluar përmes kontrolleve rutinë, përveç rasteve kur shfaqen simptoma të qarta më herët. Në përfundim, si masë parandaluese, ata rekomanduan që Agjencia Evropiane për Sigurinë e Aviacionit (EASA) të rishikojë protokollet dhe të vlerësojë rreziqet e lënies së vetëm një piloti në kabinë, edhe për periudha të shkurtra.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd