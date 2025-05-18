Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Austria shpallet fituese e Eurovision 2025. Publiku vlerëson Shqipërinë
Transmetuar më 18-05-2025, 09:36

Austria ka fituar edicionin e 69-të të Eurovision, duke rrëmbyer kështu kupën në natën finale! JJ me “Wasted Love” u shpall fitues karshi Yuval Raphael, e cila përfaqësonte Izraelin me këngën “New Day Will Rise”.

Në total, Austria grumbulloi 436 pikë, një përmbledhje e votave të jurisë dhe publikut.

Ndërkohë, Shqipëria u rendit në vendin e tetë. Ajo që ka shumë rëndësi është përfaqësimi shumë i mirë i Shkodrës Elektronike, e cila u vlerësua shumë nga publiku.

Eurovision u zhvillua në Basel të Zvicrës, në tematikën “Welcome Home”, pas fitores së Nemo me këngën “The Code”, i cili vjet çoi në shtëpi pas fitores së Celine Dion në vitin 1988.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...