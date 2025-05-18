Austria shpallet fituese e Eurovision 2025. Publiku vlerëson Shqipërinë

Austria ka fituar edicionin e 69-të të Eurovision, duke rrëmbyer kështu kupën në natën finale! JJ me “Wasted Love” u shpall fitues karshi Yuval Raphael, e cila përfaqësonte Izraelin me këngën “New Day Will Rise”.
Në total, Austria grumbulloi 436 pikë, një përmbledhje e votave të jurisë dhe publikut.
Ndërkohë, Shqipëria u rendit në vendin e tetë. Ajo që ka shumë rëndësi është përfaqësimi shumë i mirë i Shkodrës Elektronike, e cila u vlerësua shumë nga publiku.
Eurovision u zhvillua në Basel të Zvicrës, në tematikën “Welcome Home”, pas fitores së Nemo me këngën “The Code”, i cili vjet çoi në shtëpi pas fitores së Celine Dion në vitin 1988.
