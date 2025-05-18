Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Anija e Marinës Meksikane përplaset me Urën Bruklin, humbin jetën 2 persona, plagosen 19 të tjerë
Transmetuar më 18-05-2025, 07:56

Dy persona kanë humbur jetën dhe të paktën 19 të tjerë janë plagosur pasi një varkë e gjatë stërvitore e Marinës Meksikane u përplas në Urën e Bruklinit në New York City, tha kryebashkiaku i qytetit.

Eric Adams tha se anija Cuauhtémoc humbi energjinë elektrike para përplasjes të shtunën në mbrëmje. Zyrtarët amerikanë thanë se 277 persona ishin në bordin e anijes.

Pamjet tregojnë direkët gjigantë të anijes Cuauhtémoc duke prerë urën ndërsa anija po kalonte nën strukturën e famshme të shtunën në mbrëmje.

Autoritetet thanë se anëtarët e ekuipazhit po qëndronin mbi direkë në kohën e përplasjes, kur ato u thyen dhe ranë në kuvertë.

Kryetari i bashkisë së Nju Jorkut, Eric Adams, tha në X se dy persona vdiqën dhe 19 u plagosën, përfshirë dy prej të cilëve në gjendje kritike. Në bord ishin gjithsej 277 persona.

