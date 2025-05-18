Anija e Marinës Meksikane përplaset me Urën Bruklin, humbin jetën 2 persona, plagosen 19 të tjerë

Dy persona kanë humbur jetën dhe të paktën 19 të tjerë janë plagosur pasi një varkë e gjatë stërvitore e Marinës Meksikane u përplas në Urën e Bruklinit në New York City, tha kryebashkiaku i qytetit.
Eric Adams tha se anija Cuauhtémoc humbi energjinë elektrike para përplasjes të shtunën në mbrëmje. Zyrtarët amerikanë thanë se 277 persona ishin në bordin e anijes.
Pamjet tregojnë direkët gjigantë të anijes Cuauhtémoc duke prerë urën ndërsa anija po kalonte nën strukturën e famshme të shtunën në mbrëmje.
Autoritetet thanë se anëtarët e ekuipazhit po qëndronin mbi direkë në kohën e përplasjes, kur ato u thyen dhe ranë në kuvertë.
Kryetari i bashkisë së Nju Jorkut, Eric Adams, tha në X se dy persona vdiqën dhe 19 u plagosën, përfshirë dy prej të cilëve në gjendje kritike. Në bord ishin gjithsej 277 persona.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd