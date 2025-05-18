PSG festoi titullin e 13-të të kampionit në Ligue 1

FRANCE – Ndryshe nga sezoni i kaluar, kur humbën ndaj Toulouse në fund të kampionatit (1-3, më 12 maj 2024) dhe nuk përfituan vërtet nga festimet e titullit të tyre të mëparshëm, PSG mbrëmë festoi titullin e trembëdhjetë ashtu siç duhej.
Fitorja e tyre mahnitëse kundër Auxerre (3-1, 0-1 në pushim) këtë të shtunë nisi një periudhë dy-javore që të gjithë tifozët parisienë shpresojnë të jetë e paharrueshme me dy finale që do të vijnë.
Por, përpara se të përballej me Reimsin më 24 maj në Kupën e Francës, dhe më pas me Interin më 31 maj në Mynih në epilogun e Ligës së Kampionëve, “Parc des Princes” iu dha një “shfaqje e shkëlqyer”, siç njoftoi spikeri pas fishkëllimës së fundit.
Ndërsa lojtarët uronin njëri-tjetrin dhe shkonin të përshëndetnin shkurtimisht tifozët e tyre, dhjetëra duar të vogla ishin të zëna duke treguar nga platforma në qendër të fushës. Ishte në këtë kuvertë që DJ Michaël Canitrot, i veshur me një fanelë të PSG-së, që zuri vendin e tij gjysmë ore më vonë, për të vazhduar me gramafonët e tij pas një hyrjeje lirike dhe magjepsëse nga mezzo-sopranoja Marina Viotti, zëri i Lojërave Olimpike dhe fituese e një çmimi Grammy.
Me dritat e fikura në tribuna, por telefonat ndezur, këngëtari i magjepsi ultrasit po aq sa shumë personazhe të shumtë VIP të mbledhur në tribuna (Franck Dubosc, Julien Clerc, Ophélie Meunier, Gringe, Théo Curin, Arnaud Assoumani…) dhe ish-figura të klubit (Nikola Karabatic, Thierry Omeyer, Jérôme Rothen, Bernard Mendy, Grégory van der Wiel, Robin Leproux, Alain Cayzac dhe Francis Graille) duke i udhëhequr ata "në rrugën drejt fitores" .
Tinguj elektro, lazerë dhe fishekzjarre, si zakonisht…
Tingulli elektronik që përshkonte altoparlantët, i shoqëruar në mënyrë harmonike nga efektet lazer të kuqërremta dhe blu, u përforcua nga valltarë të përsosur. Pastaj, brohoritjet legjendare të tifozëve, të modernizuara, jehonën në një finale të denjë për 14 korrik. Një shfaqje gjigante fishekzjarresh u lëshua njëkohësisht nga toka dhe çatia e stadiumit. Një zakon nga i cili Parisi nuk lodhet kurrë, duke pasur parasysh shpërthimin e jashtëzakonshëm të gëzimit që shkaktoi buqeta e fundit.
Pas një spoti të parë që i dedikonte Ousmane Dembélé-së si golashënuesin më të mirë në Ligue 1 (21 gola), një video e re që përmbledh sezonin e parisienëve u transmetua në ekranet gjigante. Pastaj heronjtë u kthyen në shtegun e artë që të çonte në skenë. Duke filluar me stafin teknik, të kryesuar nga trajneri Luis Enrique, i cili mori duartrokitje në këmbë.
Rresht pas rreshti, lojtarët prezantoheshin, ndërsa emrat e tyre brohoriteshin përpara se të merrnin medaljet. Është e vështirë t’i dallosh kur bëhet fjalë për duartrokitje. Por Gianluigi Donnaruma, Presnel Kimpembe, Dembélé, Désiré Doué dhe kapiteni Marquinhos, të cilët mbërritën vetëm në fund të procesionit, u shkëputën.
PSG festoi titullin e 13-të të kampionit në Ligue 1, por pa
Në mungesë të dukshme të presidentit të Ligës (LFP) Vincent Labrune, një mik i ngushtë i Nasser al-Khelaïfi, ishte trajneri i PSG-së ai që i ofroi trofeun e ri në formën e një 1-shi – i cili zëvendëson "Hexagoal"-in e vjetër – lojtarit brazilian. Skenat e gëzimit kolektiv që pasuan, nën tingujt e këngës “One More Time” të Daft Punk, janë të njohura mirë për ata që e njohin vendin.
Kampionët francezë përfunduan një xhiro nderi, duke u ndalur për më gjatë si gjithmonë në fund të kthesës së Auteuil, përpara se t’u bashkoheshin familjet e tyre. Por euforia dhe deliriumi kolektiv do të duhet të presin. Ishte e nevojshme të mbahej edhe pak, në rast se C1 vendosi më në fund të zgjidhte Parisin si destinacionin e tij.
