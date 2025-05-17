Dh*në ndaj partneres në Zvicër? Jozi flet për herë të parë

Jozefin Marku ka folur për herë të parë në “Goza dhe Gra”, pas incidentit në BBV.
Ai iu përgjigj pyetjes për akuzave që qarkullojnë, ku thuhet se ai i ka ushtruar dhunë ish-partneres në Zvicër.
Loredana: A është e vërtetë që ke përdorur dhunë në Zvicër?
Jozi: Patjetër që do ta mohoj, kjo është një shpifje nga disa njerëz pa asnjë lloj vlere që shpifin. Dikush nëse unë kam bërë një gjë të tillë, në qoftë se tregojnë letrat, unë e di si jam vetë, kanë hedhur shumë gjëra për mua. Unë e njoh veten e di çfarë kam bërë. Fama nuk është e lehtë. Mundet të dalë dikush me prova… nuk janë aspak të vërteta.
Sa i përket incidentit, Jozi po ashtu bëri reagimin e tij të parë, teksa tregoi nëse ka kontaktuar me Gjestin.
Gerta: Ke pasur kontakte me Gjestin pas incidentit?
Jozi: Kontakt me gjestin nuk kemi pasur. Kemi shumë miq të përbashkët, por akoma nuk kemi pasur kontakt. Kam kërkuar të dëgjoj veten më shumë, jam munduar ta kaloj situatën në mënyrën më të qetë. I jam përkushtuar muzikës. Shumë suksese gjestit, thash më parë keqardhjen që është ndjerë keq dhe e ka përjetuar keq. Jeta vazhdon
