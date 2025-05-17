Përplasen dy helikopterë në Finlandë, 5 të vdekur

Dy helikopterë janë përplasur me njëri tjetrin në Finlandë, duke lënë pas pesë të vdekur.
Sipas planeve të tyre përkatëse të fluturimit, një helikopter mbante dy persona dhe tjetri tre. Dy prej viktimave ishin biznesmenë estonezë.
Mediat transmetojnë se helikopterët u ngritën nga Estonia. Shkaku i përplasjes, e cila ndodhi në perëndim të Helsinkit në mesditë, nuk është bërë ende publik.
Një dëshmitar okular i tha se pa njërin nga helikopterët të manovronte dhe të godiste helikopterin tjetër. “Njëri ra si gur, tjetri më ngadalë, nuk dëgjova asnjë zhurmë”, rrëfeu dëshmitari.
