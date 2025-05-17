Gjesti flet për jetën post-Big Brother: Më mungon koha me Eglin…

Fituesi i “Big Brother VIP 4”, Gjesti ka folur për jetën e tij pas përfundimit të programit. Ai u shpreh në “Goca dhe Gra” se si ka vijuar marrëdhënia e tij me Eglin, vajzën që pati një romancë brenda shtëpisë.
Ai u shpreh se i ka lënë pas të gjitha hatërmbetjet e debateve që ka pasur gjatë programit që ka thyer rekorde shikueshmërie.
“Ka bashkëpunime, por nuk do zbuloj gjë. Ka këngë të kushtuara dashurisë, i dedikohen dikujt. Kënga “Halite” është e kaluara ime. Nuk ka arsye pse të mos e këndoj, por ka atë kuptim. 98 % kam qenë real aty brenda në BBV. Të tjera kanë qenë të gjitha reale, sjelljet dhe ndjenjat.
Më mungon koha me Eglin, jashtë e kemi një marrëdhënie, me rëndësi është. Kemi qenë të ngarkuar ajo me karrierën e saj, unë me karrierën time. I kënaqur jam ditën kur e kam njohur. Me Valbonën kam folur, me të tjerët kam folur pak. Kam qenë shumë i ngarkuar, shumë e vështirë të kthehem në jetën reale.
Ne i kemi thënë gjëra njëri-tjetrin, por BBV ka përfunduar, janë mbyllur edhe hatërmbetjet. Ata që më kanë sulmuar brenda, e kam mbyllur me ta. Më ka befasuar Laerti, nuk e kam ditur që ka qenë ashtu. Nga rrugëtimi në BBV Kosova nuk do kisha lënë askënd të më shkelë me këmbë. Në BBV Albania çdo gjë ka shkuar shumë mirë”, u shpreh Gjesti.
