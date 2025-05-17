Incidenti me Gjestin, Jozi rrëfehet për ‘Goca dhe Gra’: Ishte shpërthim emocional! Ja çfarë më tha familja

Jozefin Marku ishte i ftuar në “Goca dhe Gra”, ku u rrëfye pas incidentit me Gjestin gjatë ‘prime’ të Big Brother Albania Vip 4. Ai u shpreh se ishte një shpërthim emocional dhe e pa paramenduar.
Pjesë nga intervista:
Egla Ceno: E kisha planifikuar apo ishte moment spontan?
Jozefin Marku: Ndihem mirë që sonte jam pranë publikut, ishte një shpërthim emocionesh, moment aspak i paramenduar.
Egla Ceno: Çfarë të shtyu?
Jozefin Marku: Ka një limit çdo gjë. Për mua loja mbaroi. Meritoja të dilja thjeshtë si njeri. Të përshëndetesha me banorët siç duhej, jo me u mundu sa më nxjerr sa më keq. Duke më prekur atje ku nuk e meritoj, ishte një shpërthim emocionesh.
Mesazhi im është që.. deri në atë moment kam duruar shumë. Kam qenë njeriu që kam duruar më shumë. Në shtëpinë e BBV ka shumë kamera, dhe patjetër ishte një provokim
Egla Ceno: Të duket vetja më burrë tani?
Jozefin Marku: Është një veprim që nuk më bën krenar dhe ndjej keqardhje për këdo që ka ndjerë këtë situatë.
Egla Ceno: Çfarë tha familja?
Jozefin Marku: E kanë përjetuar shumë keq, në mënyrën më të keqe. ‘Çfarë të shtyu?’. E kanë përjetuar keq.
Egla Ceno: Nuk ishe shoqëruar më para nga policia me pranga?
Jozefin Marku: Ishte e hera e parë.
Rudina Dembacaj: Herë tjetër të kanë marrë prej dore
Jozefin Marku:: Nuk ishte aspak e lehtë. Loja mbaroi. E ndjeva veten shumë keq.
Rudina Dembacaj: Nga kush pretendoje më shumë mirëkuptim?
Jozefin Marku: Nga policia. Nuk doja të shoqërohesha me pranga
Kleoniki Delijorgji: Ishte abuziv, normal me pranga do shoqërohesh.
Jozefin Marku: Ky veprim nuk më bën krenar. Ndjej keqardhje për secilin që e ka përjetuar keq.
Egla Ceno: S’jemi për mua këtu, jemi për ty. Arroganca jote ‘on top’.
