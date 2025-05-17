Votat e diasporës/ Isuf Çela përmbys rezultatin brenda PD-së

Kukës- Votat e diasporës kanë rezultuar një surprizë e vërtetë për qarkun e Kukësit.
Rezultati për qarkun verilindor është përmbysur mes kandidatëve të PD.
Numërimi i votave të diasporës i dha një avantazh të dukshëm Isuf Çelës, i cili do të jetë kandidati që fiton mandatin e dytë të PD për qarkun Kukës.
Gara ishte ngushtë mes tij dhe kandidatit Shkëlqim Shehu, por Çela arriti të krijojë në fund një avantazh prej 63 votash.
