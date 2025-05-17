Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Votat e diasporës/ Isuf Çela përmbys rezultatin brenda PD-së
Transmetuar më 17-05-2025, 21:37

Kukës- Votat e diasporës kanë rezultuar një surprizë e vërtetë për qarkun e Kukësit.

Rezultati për qarkun verilindor është përmbysur mes kandidatëve të PD.

Numërimi i votave të diasporës i dha një avantazh të dukshëm Isuf Çelës, i cili do të jetë kandidati që fiton mandatin e dytë të PD për qarkun Kukës.

Gara ishte ngushtë mes tij dhe kandidatit Shkëlqim Shehu, por Çela arriti të krijojë në fund një avantazh prej 63 votash.

