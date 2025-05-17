Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Plagosje me thikë në Durrës
Transmetuar më 17-05-2025, 21:30

DURRËS- Një plagosje me thikë është regjistruar mbrëmjen e sotme në lagjen 17 në Durrësi. Nga informacionet e para raportohet për një të plagosur.

I plagosuri është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave. Ende nuk dihen shkaqet e konfliktit dhe identiteti i autorit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...