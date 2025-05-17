Plagosje me thikë në Durrës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-05-2025, 21:30
DURRËS- Një plagosje me thikë është regjistruar mbrëmjen e sotme në lagjen 17 në Durrësi. Nga informacionet e para raportohet për një të plagosur.
I plagosuri është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave. Ende nuk dihen shkaqet e konfliktit dhe identiteti i autorit.
