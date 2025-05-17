Bayerni fiton me ‘poker’, barazon Leverkuseni, Dortmundi siguron Champions

GJERMANI – Dortmundi kurorëzon rikthimin e tij dhe në ditën e fundit të Bundesligës zë vendin e katërt dhe siguron pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve: 3-0 kundër Kiel dhe tejkalon Freiburgun në renditje, të mposhtur 3-1 nga Eintracht.
Bayern Munich, I cili tashmë e ka siguruar titullin në Bunndesligë, e mbyll ndeshjen me një fitore 4-0 ndaj Hoffenheimit, ndërsa Xabi Alonso i thotë lamtumirë Leverkusenit me një barazim 2-2 ndaj Mainz.
Leipzig humbi 3-2 ndaj Stuttgartit, ndërsa klubi i fundit në renditje, Heidenheim, u shkatërrua 4-1 nga Werder Bremen: ata do të luajnë një ndeshje play-off për rënie nga kategoria.
Kampionët e Bayernit e mbyllën kampionatin me një ‘poker’ 4-0, e cila i lejon mbajtësve të rinj të titullit të arrijnë 82 pikë në 34 ndeshje. Me nga një gol në secilën pjesë, skuadra e Kompany-t siguroi fitoren e saj të fundit në Bundesligë, e cila u hap me golin e Olise-s në minutën e 33-të, i cili më pas mori rolin e asistuesit në pjesën e dytë.
Tabela e rezultateve plotësohet më pas me golat e Gnabry (80′) dhe Kane (86′). Për fat të mirë, humbja nuk pati ndikim te skuadra vendase, e cila përfundoi me 32 pikë, por u shpëtua nga humbja e Heidenheim ndaj Werder.
Rikthimi i Dortmundit është kurorëzuar, pasi ata kualifikohen për në Ligën e Kampionëve në ditën e fundit: fitorja 3-0 kundër Kiel ishte vendimtare, e kombinuar me rezultatin 1-3 midis Freiburg dhe Eintracht.
Pavarësisht problemeve të jashtme, verdhëzinjtë kishin nevojë për një fitore të madhe dhe mysafirët, tashmë të rënë nga kategoria, ua bënë detyrën më të lehtë pas vetëm 10 minutash: fillimisht Guirassy i dha vendasve epërsinë nga një penallti (3′), më pas Johannson u përjashtua, duke i dhënë ekipit të Kovac një mundësi të shkëlqyer.
Sabitzer mori epërsinë, duke shënuar golin e dytë në fillim të pjesës së dytë për të siguruar kualifikimin pavarësisht ndeshjeve të tjera. Konfirmim i mëtejshëm erdhi në minutën e 73-të me Nmecha-n, i cili, në mes të dyshimeve, rriti diferencën e përgjithshme të golave të ekipit të tij, edhe pse 3-1 e Eintracht-it e bëri zyrtar tejkalimin.
Me fitoren e pestë radhazi, Borussia siguron kualifikimin për në Ligën e Kampionëve, ndërsa Kiel i thotë lamtumirë Bundesligës me një humbje.
Në ndeshjet e tjera…
Leipzig përfundoi në vendin e shtatë për shkak të humbjes në shtëpi (3-2) kundër Stuttgartit, i cili tani do të luajë finalen e Kupës së Gjermanisë për të siguruar një vend në Europa League.
Union Berlin u rikthye në disavantazh duke mposhtur Augsburgun me rezultatin 2-1, ndërsa Wolfsburg fitoi 1-0 në Gladbach. Bochum, i cili tashmë kishte rënë nga kategoria, fitoi 2-0 në St. Pauli, duke i thënë të paktën lamtumirë Bundesligës me një fitore.
