Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Socialistët surprizojnë Gjekmarkajn me tortë për ditëlindje pas fitores në Lezhë. Batuta dhe të qeshura: Se mos i keni hedhur helm!
Transmetuar më 17-05-2025, 20:15

TIRANË- Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun Lezhë, Agron Gjekmarkaj ditën e sotme feston sot 51-vjetorin e lindjes. Gjekmarka edhe në ditën e lindjes ka vendosur të qëndrojë në Parkun Olimpik për të vëzhguar numërimin e votave të Diasporës ku PD u shpall fitues duke ruajtur rezultatin me 4 mandate.

Ai u surprizua nga Elda Hoti gjatë numërimit të votave ndërsa pas përfundimit të numërimit socialistët kanë lënë pas tensionet që janë regjistruar dhe kanë surprizuar Gjekmarkajn. Përfaqësues të Partisë Socialiste gjithashtu i kanë dhuruar një tortë me mbishkrimin “Edhe 100 Agron”. Me humor, Gjekmarkaj ka komentuar duke thënë: “Mos i keni hedhur helm”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...