Parashikimet për fituesin e “Eurovision 2025” pak orë para finales së madhe

Vetëm pak orë na ndajnë nga finalja e madhe e edicionit të 69-të të Festivalit të Europian të Këngës!
Njëzet e gjashtë vende do të ngjiten në skenën e St. Jakobshalle në Bazel, ku çdo konkurrent shpreson të fitojë trofeun e lakmuar.
Por, çfarë parashikojnë bastet më të fundit?
Suedia vazhdon të mbajë një epërsi të qartë në tregjet e basteve. Vendi skandinav, i përfaqësuar nga Kaj, mbetet favoriti për të fituar Eurovision 2025, me shumicën e agjencive të basteve që ofrojnë kuota nën 2, dhe në disa raste, deri në 2.05 .
Në vendin e dytë është Austria , me JJ – “Wasted Love” që mbetet konkurrentja më e fortë e Suedisë.
Franca po lëviz me shpejtësi dhe aktualisht renditet e treta. Performancat mbresëlënëse të Louane në ditët e fundit kanë rritur shanset e saj, me koefiçientët që variojnë nga 5 në 6, duke e bërë Francën një pretendente serioze për fitoren.
Finlanda e përfaqësuar Erika Vikman, pa një rritje të ndjeshme pas performancës së saj të fuqishme në gjysmëfinale. Shanset për një fitore të Finlandës tani kuotohen nga 11 në 17 .
Holanda plotëson 5 vendet e para, pavarësisht një rënieje të dukshme. Pasi më parë u ngjit në vendin e tretë, artisti holandez tani ka rënë në të pestin, me disa agjenci bastesh që ofrojnë kuota mbi 30.
Izraeli ka pësuar një rënie, duke rënë jashtë 5 ekipeve më të mira për herë të parë këtë sezon. Sipas lojërave të fatit, kuotat për Yuval janë midis 17 dhe 41.
Estonia qëndron në vendin e shtatë me këngën “Espresso Macchiato” që është në trend në të gjithë Evropën. Shumë e shohin atë si një shans të keq për të fituar televotimin , me koefiçientë nga 19 në 51 .
Zvicra, vendi pritës, është në vendin e tetë. Agjencitë e basteve ofrojnë kuota nga 26 deri në 51, duke e bërë këtë një nga këngët më premtuese të vendeve mikpritëse të festivalit në vitet e fundit.
Shqipëria është e nënta, me Shkodra Elektronike që synon rezultatin më të mirë të vendit në më shumë se një dekadë. Shanset variojnë nga 34 në 56.
Në vendin e dhjetë është Italia. Pas performancës emocionale të Lucio Corsi-t, shteti ynë fqinj është rikthyer në 10 vendet e para për herë të parë në dy muaj. Një fitore e italianit kthehet deri në 176-fishin e bastit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd