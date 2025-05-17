Tension deri në përplasje fizike mes Nokës dhe Ballës. Mziu ndalohet nga Celibashi

Tension i lartë tek Parku Olimpik teksa po numërohen votat e Diasporës. Kjo pasi, qarku i Lezhës është ndarë me një grusht votash midis dy partive të mëdha, duke shkuar në foto-finish.
Kjo duket se ndezi gjakrat dhe pas debatit të mëhershëm mes përfaqësuesve të PD, Jorida Tabaku e Gjin Gjoni me kryekomisionerin Ilirjan Celibashi për 50 vota që pretendohej prej tyre se dolën tepër në kutitë e fundit, pati edhe tone të ngritura mes përfaqësuesve të dy partive.
Në një moment, ka qenë drejtuesi i PS për Diasporën, Taulant Balla, i cili ka kontestuar një fletë votimi në stendën e qarkut Lezhë, çka ka ndezur reagimin e demokratëve në sallë, duke shkaktuar tension deri në kufijtë e përplasjes fizike.
Në fund ishin të djathtët ata që gëzuan, teksa numërimi i fletëve të fundit të Diasporës u prit me duartrokitje nga ligjvënësit dhe vëzhguesit e PD në sallë.
Por teksa nisën festimet në kampin demokrat, Flamur Noka i zuri rrugën deputetit Taulant Balla dhe pasi shkëmbyen fjalë nisi ta shtynte me duar.
Ndërhyrja e të pranishmëve shmangu vijimin e tensioneve dhe përplasjeve. Por deputeti Xhelal Mziu tentoi të përplasej fizikisht me Ballën, por demokrati u ndal nga kryekomisioneri Ilirjan Celibashi, që e kapi nga xhaketa.
Më pas situata u qetësua. Të dyja palët e pranuan rezultatin, teksa kishte edhe batuta e shtrëngime duarsh mes palëve. Socialisti Admir Kadeli i ka uruar fitoren Gjin Gjonit.
Me këtë rezultat, PD arrin të ruajë fitoren në tre qarqe të veriut: Lezhë, Shkodër dhe Kukës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd