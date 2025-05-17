Tabaku përplaset me Celibashin: Tani dalin 50 vota më shumë për tu numëruar

Kandidatja demokrate për qarkun e Tiranës, Jorida Tabaku, ësht1% përplasur me kreun e KQZ-së Ilirjan Celibashi, për numërimin e votave të diasporës që po vijon ende.
Gjin Gjoni: Nga skanimi të dilnin këta të tjerët
Celibashi: Po nuk skanohen.
Tabaku: Ju kuptoj shumë qartë…
Jona Josifi: Kemi një shifër nga sistemi automatik dhe një shifër manuale. Nuk e ke në të njëjtën numërues, njërën e merr automatikisht.
Tabaku: Ja pra ne e sqaruam këtë, para katër orësh ju pyetëm dhe na thatë këtë shifër. Tani del 50 më shumë, ky është problemi, ky është një proces normal që ne e kuptojmë shumë mirë. Ju kemi pyetur çdo orë, a ka shtesë, më keni thënë jo.
Celibashi: Kush është pretendimi?
Tabaku: Pretendimi është që ishin 622 për tu numëruar nga shifra që na dhatë, tani na dalin 670 për tu numëruar.
Celibashi: Procesi i vlerësimit po vazhdon ende.
Tabaku: Unë ju pyeta ka ndonjë diferencë për qarkun e Lezhës nga Greqia, jo më thatë.
