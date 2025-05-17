Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një tornado vdekjeprurëse godet dy shtete në SHBA, shënohen 20 viktima
Transmetuar më 17-05-2025, 17:00

SHBA- Të paktën 20 persona humbën jetën në Kentucky dhe Missouri, dy shtete në SHBA-në qendrore, pasi tornadot kaluan nëpër, të cilat shkaktuan gjithashtu dëme të konsiderueshme në qytetin e St. Louis. Guvernatori i Kentucky-t, Andy Beshear, njoftoi në llogarinë e tij në Twitter se të paktën 14 persona kishin vdekur nga moti ekstrem mbrëmë, duke shtuar se "për fat të keq, ky numër pritet të rritet ndërsa marrim më shumë informacion".

Mediat amerikane, si NBC News dhe Washington Post, raportojnë se të paktën 7 vdekje janë regjistruar në shtetin fqinj të Misurit, shumë prej tyre në qytetin e St. Louis.

"Qyteti ynë është në zi sonte. Humbja e jetëve dhe shkatërrimi janë vërtet tronditëse", u tha gazetarëve mbrëmë kryebashkiakes Kara Spencer.

