Një tornado vdekjeprurëse godet dy shtete në SHBA, shënohen 20 viktima

SHBA- Të paktën 20 persona humbën jetën në Kentucky dhe Missouri, dy shtete në SHBA-në qendrore, pasi tornadot kaluan nëpër, të cilat shkaktuan gjithashtu dëme të konsiderueshme në qytetin e St. Louis. Guvernatori i Kentucky-t, Andy Beshear, njoftoi në llogarinë e tij në Twitter se të paktën 14 persona kishin vdekur nga moti ekstrem mbrëmë, duke shtuar se "për fat të keq, ky numër pritet të rritet ndërsa marrim më shumë informacion".
Mediat amerikane, si NBC News dhe Washington Post, raportojnë se të paktën 7 vdekje janë regjistruar në shtetin fqinj të Misurit, shumë prej tyre në qytetin e St. Louis.
"Qyteti ynë është në zi sonte. Humbja e jetëve dhe shkatërrimi janë vërtet tronditëse", u tha gazetarëve mbrëmë kryebashkiakes Kara Spencer.
HUGE tornado near Linton Indiana pic.twitter.com/1mJAJEEDZg
— Storm Tracker Mike Scantlin (@theScantman) May 17, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd