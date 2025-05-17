Gara në Lezhë, PD kërkon rinumërim të dy kutive/ Manja- Celibashit: Nëse e pranon, bëje ti rinumërimin!

Gara në Lezhë është bërë mjaft e nxehtë në zarfet e fundit që po numërohen me votat e Greqisë.
Kur kanë mbetur edhe 566 vota pa u numëruar, PD-ja kryeson me 406 vota më shumë se PS-ja.
Tch shkruan se, demokratët kanë kërkuar rinumërimin e dy kutive të votimit, gjë që është kundërshtuar nga socialistët.
Sipas demokratëve tabela përfundimtare ka tre vota më pak nga sa kanë mbajtur shënim vëzhguesit.
Pranë grupeve të numërimit ka shkuar edhe kryetari i KQZ-së, Ilirjan Celibashi, ndërkohë që Ulsi Manja dhe Taulant Balla po ndjekin procesin nga shkallët e Parkut Olimpik.
Këta të fundit i kanë kërkuar Celibashit që nëse do të pranojë kërkesën e PD-së për rinumërimin e dy kutive të votimit, numërimin do të duhet ta bëjë pikërisht ai.
Celibashi vendosi të rinumërojë kutitë, duke qenë edhe vetë i pranishëm në proces
