Reality show për shtetësinë amerikane? Propozimi që ka ndezur debatet në SHBA

Washington, 17 maj 2025 – Një ide e pazakontë ka shkaktuar polemika të forta në Shtetet e Bashkuara: një reality show ku emigrantët do të konkurrojnë për të fituar shtetësinë amerikane. Sipas Daily Mail, producenti Rob Worsoff i ka paraqitur Departamentit të Sigurisë Kombëtare një projekt të titulluar “Amerikani”, i cili synon të kombinojë garat televizive me procesin e emigrimit.
Zëdhënësja e Departamentit, Tricia McLaughlin, konfirmoi se ideja ndodhet në fazat e hershme të shqyrtimit, ndërsa shtoi se çdo vit pranohen qindra propozime për programe televizive, përfshirë dokumentarë mbi operacionet kufitare. Ajo theksoi se propozimi i Worsoff as nuk është miratuar dhe as refuzuar ende.
Formati i reality show-t do të përfshijë emigrantë që udhëtojnë në të gjithë Amerikën me një tren simbolik, duke kryer detyra si kërkimi i molusqeve në Maine apo rafting në Kolorado. Në program parashikohet edhe përfshirja e personazheve të famshëm, të cilët vetë kanë qenë emigrantë dhe do të mirëpresin konkurrentët në faza të ndryshme të spektaklit.
Në një intervistë për Wall Street Journal, producenti kanadez tha se synimi i tij nuk është të krijojë një “Hunger Games për emigrantët”, por një shfaqje që “feston procesin e emigrimit dhe nxit një debat kombëtar për atë që do të thotë të jesh amerikan.”
Megjithëse zërat kritikë janë të shumtë, prodhuesi e mohon çdo qëllim politik dhe e cilëson projektin si një mënyrë kreative për të treguar historitë dhe sfidat e të ardhurve në SHBA. Departamenti i Sigurisë Kombëtare ndërkohë ka sqaruar se sekretarja Kristi Noem nuk është përfshirë dhe nuk ka mbështetur idenë deri më tani.
