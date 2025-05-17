Dyshohet se është piramida më e madhe në Tokë! Mali misterioz në pyllin tropikal të Amazonës

Një kodër në formë piramide në pyllin tropikal të Amazonës ka ndezur thashethemet. Nëse është vepër e duarve të njeriut, është piramida më e madhe e lashtë e të gjitha kohërave. Në Parkun Kombëtar Sierra del Divisor në Peru, pranë lumit Ucayali në Amazonë, pranë kufirit me Brazilin, ndodhet një kreshtë që mund të shihet në distancë prej më shumë se 400 kilometrash. Formacioni, rreth 400 metra i lartë, njihet si Cerro El Cono (‘kodër konike’ në spanjisht) dhe besohet nga disa të jetë piramida më e madhe e krijuar ndonjëherë nga një qytetërim i lashtë.
Kodra e pjerrët në formë piramide ka sipërfaqe më të sheshta se malet e tjera, të cilat me kalimin e kohës janë mbuluar me bimësi dhe pyje. Për shkak të formës së saj, shumë besojnë se nuk është një formacion natyror. Sipas agjencisë peruane të lajmeve La Republica, disa studiues alternativë kanë filluar ta eksplorojnë këtë ide, duke besuar se Serro El Cono është një strukturë e ndërtuar nga njeriu, e ngjashme me piramidat e Gizës ose Amerikës Qendrore. Legjendat lokale thonë gjithashtu se Cerro El Cono qëndron mbi rrënojat e një piramide, e cila u ndërtua në një kohë të panjohur në të kaluarën nga një qytetërim i lashtë në Amazonë.
Mali adhurohej nga banorët e tij shumë kohë para mbërritjes së evropianëve, madje edhe para shfaqjes së qytetërimit të afërt, inkëve. Popujt indigjenë atje ende e adhurojnë malin si një shpirt të shenjtë malor që mbron komunitetin e tyre. Mali quhet Apu i Andeve. Studimet e kësaj zone janë të rralla dhe askush nuk ka gjetur ende prova që konfirmojnë se është një formacion artificial. Megjithatë, nëse vërtetohet ndonjëherë, Serro El Kono do të ishte kodra më e lartë antike në histori, duke tejkaluar shumë lartësinë e piramidës më të lartë të Egjiptit, Piramidës së Madhe të Gizës (146 metra), ose çdo tempulli të njohur antik.
Pavarësisht të gjitha legjendave dhe formës misterioze të këtij gjiganti amazonian, shkencëtarët ende besojnë se shpjegimi më i mundshëm është me origjinë gjeologjike ndoshta një vullkan i shuar ose një strukturë shkëmbore natyrore. Shumica besojnë se Cerro El Cono është ndoshta një vullkan i shuar që u ngrit në mes të pyllit tropikal. Mund të jetë një kon vullkanik, një tapë vullkanike ose një ndërhyrje magmatike, të gjitha këto janë forma që u krijuan nga proceset vullkanike miliona vjet më parë. Një kon vullkanik formohet nga depozitimi i lavës, hirit dhe materialeve të tjera të shpërthyera rreth një vrime vullkanike.
Një tapë (ose qafë) vullkanike është një masë e ngurtë magme e ngurtësuar brenda një vullkani që mbetet pas erozionit të materialeve më të buta në periferi. Ndërhyrja magmatike ndodh kur magma hyn midis shkëmbinjve, ngurtësohet nën tokë dhe më vonë bëhet e dukshme si një kodër ose majë e vetmuar pas ekspozimit. Pavarësisht se si u krijua Cerro El Kono, ai është një formacion krejtësisht unik në Amazonë dhe sekretet e tij ende presin të zbulohen.
