Berisha: Në Bruksel prezantova vjedhjen e madhe të votës së shqiptarëve

Bruksel, 17 maj 2025 – Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se zgjedhjet vendore të 11 majit përbëjnë “farsën më të shëmtuar elektorale të 34 viteve të fundit”, duke akuzuar qeverinë e Edi Ramës për manipulim të thellë dhe sistematik të votës së qytetarëve shqiptarë. Nga Brukseli, ku mori pjesë në forumin e Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, Berisha tha se i ka prezantuar ndërkombëtarëve prova konkrete për atë që e cilësoi si “vjedhja e madhe e votës”.
Berisha zhvilloi takime me drejtues të lartë të kësaj organizate ndërkombëtare të qendrës së djathtë, përfshirë presidentin Stefan Harper dhe sekretaren e përgjithshme Tina Mercep, si dhe eurodeputetë të interesuar për proceset elektorale në Shqipëri. Ai tha se u njohu me mbështetje të gjerë dhe shqetësim për gjendjen e demokracisë në vend.
Në deklaratën e tij, Berisha përmendi disa nga aktet që sipas tij dëshmojnë manipulimin elektoral: shpërndarjen e një bonusi prej 100 euro për çdo pensionist në prag të zgjedhjeve (me një total prej 76 milionë euro), faljen e gjobave me vlerë 200 milionë euro dhe punësime masive në administratë në këmbim të votave. Ai shtoi se janë përdorur edhe dhjetëra mijëra hektarë me kanabis si mjet për blerjen e votës.
Gjithashtu, Berisha akuzoi qeverinë për përfshirjen e krimit të organizuar në të paktën 20 bashki dhe 10 qarqe të vendit, duke theksuar se kandidatë pa profil publik si Sara Mila dhe Arkend Balla dolën me rezultate të jashtëzakonshme, gjë që, sipas tij, dëshmon për manipulim të qartë.
Ai përmbylli fjalën e tij me një citat të një eurodeputeti, i cili, sipas tij, tha: “Zgjedhjet në Shqipëri më ngjanin me ato të dekadave më parë në Zimbabve, nën regjimin e diktatorit Mugabe.”
