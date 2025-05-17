Rama iu ul në gjunjë Melonit, mediat e huaja: Elon Musk do të jetë bërë xheloz!

Tiranë- Kryeministri Edi Rama përshëndeti dhe mirëpriti më shumë se 40 udhëheqës evropianë në takimin e Komunitetit Politik Evropian.
Ndërkohë një video e mënyrës se si kryeministri Edi Rama e mirëpriti kryeministren italiane Giorgia Meloni, është bërë virale në mediat sociale dhe mediat e huaja i kanë kushtuar shkrime këtij momenti.
"Videoja e tregon atë të gjunjëzuar dhe me duart e kryqëzuara për të mirëpritur udhëheqësen italiane, një gjest që shumë përdorues të medias pretenduan se do ta bënte Elon Musk xheloz, duke iu referuar thashethemeve për një marrëdhënie romantike midis miliarderit të teknologjisë dhe politikanit.", shkruajnë mediat e huaja
Një mikpritje e tillë "e përzemërt" nuk ishte vetëm për Melonin, kjo sepse video të tjera në mediat sociale tregojnë se si Rama e priti presidentin francez Emmanuel Macronin me një përqafim vëllazëror.
