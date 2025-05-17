Dështon për të 17-tën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. ‘Maratona’ vazhdon të hënën

Prishtinë, 17 maj 2025 – Konstituimi i Kuvendit të Kosovës ka dështuar për të 17-tën herë radhazi, duke thelluar më tej krizën institucionale që po zvarritet prej javësh. As në seancën e sotme nuk u arrit korumi i nevojshëm për të ngritur Komisionin Zgjedhor, i cili do të hapte rrugën për votimin e fshehtë të kryetares së re të Kuvendit.
Për pasojë, seanca u shty për të hënën në orën 10:30, me shpresën se partitë politike do të arrijnë një marrëveshje që do të mundësojë kalimin e kësaj faze të rëndësishme për funksionimin normal të institucioneve.
Në nisje të mbledhjes së sotme, deputetët mbajtën një minutë heshtje në nder të veprimtarit të shquar Ukshin Hoti, i cili rezulton i zhdukur prej 26 vjetësh.
Pavarësisht përpjekjeve për të gjetur konsensus, mungesa e vullnetit politik dhe përplasjet ndërmjet grupeve parlamentare kanë bërë që procesi të mbetet i bllokuar. Vonesat e vazhdueshme kanë ngjallur shqetësim tek qytetarët dhe komuniteti ndërkombëtar, që kërkojnë rikthimin e normalitetit institucional sa më shpejt të jetë e mundur.
