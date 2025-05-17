Vodhi çelësat dhe makinën gjatë natës në Elbasan, arrestohet 30-vjeçari me precedentë penalë

Elbasan, 17 maj 2025 – Policia e Elbasanit ka finalizuar operacionin e koduar “Shënkolli”, duke arrestuar një 30-vjeçar që akuzohet për vjedhje të një automjeti në lagjen Shënkoll.
Specialistët për Hetimin e Krimeve nisën menjëherë punën pas kallëzimit të një shtetasi, i cili denoncoi se gjatë natës i ishin vjedhur çelësat e makinës në një lokal dhe më pas automjeti i tij.
Falë veprimeve të shpejta hetimore dhe inteligjencës policore, u identifikua dhe u arrestua autori i dyshuar, M. K., 30 vjeç, banues në fshatin Shushicë. Ky shtetas rezulton me precedentë penalë të mëparshëm për vjedhje.
Sipas hetimeve, më 16 maj 2025, M. K. dyshohet se ka marrë çelësat e automjetit në pronësi të shtetasit A. Sh., dhe më pas është larguar me automjetin e vjedhur. Për të shmangur ndalimin nga Policia, ai braktisi automjetin, të cilin e drejtonte pa leje drejtimi.
Autori u lokalizua dhe u arrestua në kohë rekord nga efektivët e Policisë.
Materialet në ngarkim të tij i kaluan Prokurorisë së Elbasanit për veprime të mëtejshme procedurale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd