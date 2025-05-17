Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gabriel Silva rivalizon edhe Usain Bolt, bëhet futbollisti më i shpejtë në botë me 44 km/h
Transmetuar më 17-05-2025, 12:26

Futbollistët po arrijnë performanca atletike gjithnjë e më ekstreme. Gabriel Silva, sulmuesi brazilian 23-vjeçar i klubit portugez Santa Clara, ka regjistruar shpejtësinë më të lartë të arritur ndonjëherë nga një futbollist, gjatë një ndeshjeje zyrtare: 40.3 km/h.

Rekordi u vendos në minutën e 95-të të sfidës kundër Famalicão në kampionatin “Primeira Liga”, në stadiumin “Estádio de S. Miguel”. Këtë e bëri të ditur vetë klubi portugez.

Rekordi u konfirmua nga të dhënat GPS të “StatSports”. Me këtë arritje, Gabriel Silva është bërë futbollisti më i shpejtë në botë, duke thyer rekordin e mëparshëm të mbrojtësit të Newcastle, Sven Botman, i cili kishte arritur 39.21 km/h.

Për të dhënë një ide më të qartë mbi këtë shpejtësi, ja një krahasim: Usain Bolt, njeriu më i shpejtë në histori, ka arritur maksimumin prej 44 km/h gjatë karrierës së tij si sprinter.

Ndërkohë, edhe Kylian Mbappé, i njohur për shpërthimin e tij në fushë, ka regjistruar 37 km/h në Kupën e Botës 2018. Gabriel Silva është tashmë vetëm një hap larg mitit të pistës, Usain Bolt, por me këmbët mbi barin e gjelbër.

