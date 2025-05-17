Plani i ri i Trumpit tashmë nën shqyrtim, si do të zhvendosen palestinezët nga Gaza

SHBA- Një raport i NBC News, duke cituar pesë persona me njohuri për çështjen, zbulon se Trump po planifikon të zhvendosë përgjithmonë deri në një milion palestinezë nga Rripi i Gazës në Libi. Konkretisht, sipas informacioneve, plani duket se është duke u shqyrtuar seriozisht, pasi administrata Trump ka diskutuar tashmë planet e saj për zhvendosjen e palestinezëve me udhëheqjen libiane, e cila po kërkon në këmbim lirimin e miliarda dollarëve në fondet e Afrikës së Veriut që SHBA-të i kishin ngrirë për dhjetë vjet.
Vlen të përmendet se ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare. Nga ana tjetër, Izraeli është informuar mbi diskutimet e administratës Trump me Libinë, e cila mbetet e ndarë me dy qeveri rivale, një në perëndim të udhëhequr nga Abdul Hamid Dbeiba dhe një në pjesën lindore të saj të udhëhequr nga Khalifa Haftar, që luftojnë për kontrollin e vendit, gati 14 vjet pasi përmbysja e diktatorit Muammar Gaddafi shkaktoi luftë civile.
Rasti i Libisë
Në javët e fundit, administrata Trump ka qenë duke shqyrtuar zhvendosjen e deri në 1 milion palestinezëve në Libi, gjë që mund ta tendosë më tej vendin e cenueshëm. Vlerësimi më i fundit publik i CIA-s për popullsinë aktuale të Libisë është afërsisht 7.36 milionë.
Për sa i përket popullsisë, transferimi i 1 milion njerëzve shtesë në Libi do të ishte ekuivalent me strehimin e rreth 46 milion njerëzve nga SHBA-të. Sipas ish-zyrtarit amerikan, ende nuk është përcaktuar saktësisht se ku do të zhvendosen palestinezët në Libi.
Zyrtarët qeveritarë po shqyrtojnë mundësitë për strehimin e tyre dhe çdo metodë të mundshme për transportimin e tyre nga Gaza në Libi, nga ajri, toka dhe deti, sipas njërit prej personave me njohuri të drejtpërdrejta për këtë përpjekje. Secila prej këtyre metodave ka të ngjarë të jetë kohë-konsumuese, si dhe e kushtueshme.
Siria është gjithashtu një vendndodhje e mundshme. Pas rrëzimit të Bashar Al-Assad, Siria është gjithashtu midis vendeve që po diskutohen si një nga vendet e mundshme që mund të ndërmarrë zhvendosjen e palestinezëve që ndodhen aktualisht në Gaza.
