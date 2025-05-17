Alba dhe Limi në pritje të një fëmije? Zbulojnë të vërtetën në Ferma VIP

Mes shumë aludimesh dhe hipotezash që qarkulluan pas largimit të Albës nga Ferma VIP, një ndër më të përfolurit ishte lajmi se ajo mund të ishte shtatzënë.
Por gjatë spektaklit të mbrëmjes së djeshme, çifti Alba dhe Limi i kanë mohuar zërat, duke deklaruar se lajmi nuk është i vërtetë.
Megjithatë, Limi la të hapur një mundësi për të ardhmen, duke shtuar se ata po e mendojnë një fëmijë, ndoshta pas dy vitesh.
