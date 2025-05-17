Sot tentativa e 17-të për konstituimin e Kuvendit të Kosovës

Sot mbahet vazhdimi i 17-të i seancës për konstituimin e legjislaturës së nëntë të kuvendit të Kosovës.
Vazhdimi i seancës është paralajmëruar të nisë në ora 10:30.
Procesi ka mbetur në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, ku Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se nuk kanë votë për kandidaten e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu.
Nga LVV kanë deklaruar se kandidate të vetme e kanë Albulena Haxhiun, ndërsa po tentojnë që përmes një votimit të një Komisioni të mundësojnë votimin e fshehtë.
Të enjten, presidentja e vendit ka takuar liderët partiakë në përpjekje për të gjetur në zgjidhje, takim ky që u tha se nuk ka pasur rezultate konkrete.
