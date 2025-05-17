Susan Miller: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes për sot, e shtunë 17 maj 2025

Fati sjell surpriza për disa shenja – për të tjerat, dita vjen me paralajmërime të qarta
Qielli i së shtunës është i gjallë dhe plot kthesa: Dielli në harmoni me Uranin sjell ide të mëdha, përmbysje të papritura dhe mundësi që nuk përsëriten shpesh.
Disa shenja ndriçohen nga fat i menjëhershëm apo shkëndija krijuese, të tjera duhet të jenë të kujdesshme për të mos e humbur drejtimin mes gjithë ndryshimeve të befta. Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe cilat 3 duhet të lëvizin me kujdes sot.
3 shenjat më me fat sot
1. Peshorja
Dielli dhe Urani takohen në shtëpinë e investimeve dhe trashëgimive. Mund të marrësh një shumë të madhe parash – jo nga paga mujore, por si shpërblim, trashëgimi apo pagesë e papritur. Një ditë me potencial financiar të jashtëzakonshëm.
2. Luani
Je në qendër të vëmendjes, i ndriçuar për punën tënde dhe përfaqësimin publik. Fama, suksesi apo një promovim i papritur mund të të trokasë në derë. Shkëlqen si diamant në sy të të tjerëve – është dita jote për të ndritur.
3. Dashi
Një ide e madhe dhe një ndryshim pozitiv në të ardhura ose projekte. Mund të përfitosh nga një burim i ri të ardhurash, një rritje page ose një ndryshim në buxhetin personal që të lehtëson. Jepi vetes një shpërblim – e ke merituar.
3 shenjat që duhet të kenë kujdes sot
1. Akrepi
Partneri mund të sillet ndryshe nga zakonisht. Mos reago me panik – ndryshimi është pjesë e procesit. Për beqarët, një njohje interesante, por jashtë çdo pritshmërie – mos e gjyko shpejt.
2. Shigjetari
Në punë mund të ndodhin përmbysje – ndryshim i kolegëve, metodave apo detyrave. Qëndro i hapur dhe mos u kap pas rutinës. Sa më shumë të përshtatesh, aq më lehtë kalon dita.
3. Peshqit
Lista e detyrave po shtohet – dhe sot mund të përballesh me një udhëtim të papritur ose ndryshim në axhendën tënde. Qëndro fleksibël, por mos e neglizho rëndësinë e pushimit dhe planifikimit. /noa.al
