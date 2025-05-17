Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rritje e lehtë për valutat/ Këmbimi valutor sot
Transmetuar më 17-05-2025, 09:40

Sot në tregun e këmbimit valutor shqiptar të ditës së sotme, një dollar do të blihet me 87.3 lekë dhe do shitet me 88.6 lekë.

Euro do blihet me 97.8 lekë dhe do shitet me 98.6 lekë.

Franga zvicerane do të blihet me 103.5 lekë dhe do shitet me 105 lekë.

Ndërsa paundi britanik do blihet me 115.5 lekë dhe do shitet me 117 lekë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...