Rritje e lehtë për valutat/ Këmbimi valutor sot

Transmetuar më 17-05-2025, 09:40
Sot në tregun e këmbimit valutor shqiptar të ditës së sotme, një dollar do të blihet me 87.3 lekë dhe do shitet me 88.6 lekë.
Euro do blihet me 97.8 lekë dhe do shitet me 98.6 lekë.
Franga zvicerane do të blihet me 103.5 lekë dhe do shitet me 105 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 115.5 lekë dhe do shitet me 117 lekë.
