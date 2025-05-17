LISTA E PLOTË | Kush janë 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë të dalë nga zgjedhjet e 11 majit

Zgjedhjet parlamentare të 11 majit kanë përmbyllur një kapitull zgjedhor me rezultat të qartë: Partia Socialiste e Shqipërisë (PS) del sërish forcë dominuese, duke siguruar 83 mandate në Kuvendin e ri prej 140 vendesh.
Megjithatë, prania e aktorëve politikë, si Nisma & Shqipëria Bëhet dhe Mundësia, sinjalizon një fragmentim të lehtë të skenës politike përtej dyshes tradicionale PS-PD.
Me 812.316 vota (rreth 52%), PS ka siguruar jo vetëm shumicën e thjeshtë, por edhe numra bindës në Kuvend gati-gati shumicë të cilësuar prej 3/5 ose 84 deputetë.
Vetëm 1 mandat larg këtij objektivi është mazhoranca socialiste, duke nëse sjellim në vëmendje mbi 50 mijë vota të diasporës shqiptare në Greqi, nuk do të ishte aspak surprizë që diferenca të thellohet në ndonjë qark.
Sipas përllogaritjeve, PS është pranë përmbysjes në Qarkun e Lezhës, por kjo lëvizje mbetet për t’u parë gjatë numërimit të votave të emigratëve në fqinjin jugor.
Ndërsa Partia Demokratike dhe aleatët e saj (PD-ASHM) kanë arritur vetëm 50 mandate, me një rezultat kombëtar prej 522.949 votash (33.7%).
Ndërkohë, PSD ka siguruar 3 mandate (me 49.535 vota), Partia Mundësia 2 deputetë (48.489 vota), si dhe Nisma Shqipëria Bëhet 1 mandat (61.272 vota).
Lista e kandidatëve të Nisma-Shqipëria Bëhet ka një specifikë. Kur u prezantuan kandidatët për deputetë, Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani njoftuan se në listat e mbyllura kishin përfshirë emra kryesisht nga rrethi i tyre shoqëror dhe familjar me qëllim nxjerrjen jashtë loje të listave të sigura si domein të PS dhe PD, ndërsa e vetmja listë efektive dhe e vlefshme do të ishte ajo e hapur. Adriatik Lapaj ka siguruar deri tani 4 554 vota, ndërsa i dyti pas tij, Endri Shabani ka 2477.
Përbërja e Parlamentit shqiptar pas 11 majit:
PS
83 deputetë
1. Ervin Demo (BERAT)
2. Enriketa Jaho (BERAT)
3. Hysen Buzali (BERAT)
4. Fadil Nasufi (BERAT)
5. Hatixhe Konomi (BERAT)
6. Blendi Klosi (DIBER)
7. Alma Selami (DIBER)
8. Agron Malaj (DIBER)
9. Klodiana Spahiu (DURRES)
10. Milva Ekonomi (DURRES)
11. Loer Kume (DURRES)
12. Skënder Pashaj (DURRES)
13. Aurora Mara (DURRES)
14. Arkend Balla (DURRES)
15. Ani Dyrmishi (DURRES)
16. Etleva Budini (DURRES)
17. Arbjan Mazniku (ELBASAN)
18. Bora Muzhaqi (ELBASAN)
19. Ermal Elezi (ELBASAN)
20. Adi Qose (ELBASAN)
21. Evis Kushi (ELBASAN)
22. Sara Mila (ELBASAN)
23. Saimir Hasalla (ELBASAN)
24. Olsi Komici (ELBASAN)
25. Aulona Bylykbashi (ELBASAN)
26. Agron Gaxho (ELBASAN)
27. Belinda Balluku (FIER)
28. Petrit Malaj (FIER)
29. Kiduina Zaka (FIER)
30. Erjo Mile (FIER)
31. Ana Nako (FIER)
32. Ceno Klosi (FIER)
33. Klevis Jahaj (FIER)
34. Asfloral Haxhiu (FIER)
35. Antoneta Dhima (FIER)
36. Elton Korreshi (FIER)
37. Zegjine Çaushi (FIER)
38. Dhimitër Kruti (FIER)
39. Mirela Furrxhi (GJIROKASTER)
40. Tërmet Peçi (GJIROKASTER)
41. Piro Dhima (GJIROKASTER)
42. Niko Peleshi (KORÇË)
43. Romina Kuko (KORÇË)
44. Genti Lakollari (KORÇË)
45. Ilirian Pendavinji (KORÇË)
46. Bledi Çomo (KORÇË)
47. Besa Spaho (KORÇË)
48. Eduard Shalsi (KUKËS)
49. Ulsi Manja (LEZHË)
50. Ermal Pacaj (LEZHË)
51. Marjeta Neli (LEZHË)
52. Marjana Koçeku (SHKODËR)
53. Onid Bejleri (SHKODËR)
54. Xhenis Çela (SHKODËR)
55. Bujar Rexha (SHKODËR)
56. Edi Rama (TIRANË)
57. Ogerta Manastirliu (TIRANË)
58. Elisa Spiropali (TIRANË)
59. Lindita Nikolla (TIRANË)
60. Taulant Balla (TIRANË)
61. Adea Pirdeni (TIRANË)
62. Albana Koçiu (TIRANË)
63. Igli Hasani (TIRANË)
64. Delina Ibrahimaj (TIRANË)
65. Ilva Gjuzi (TIRANË)
66. Iris Luarasi (TIRANË)
67. Erion Malaj (TIRANË)
68. Blendi Gonxhja (TIRANË)
69. Erion Braçe (TIRANË)
70. Ervin Hoxha (TIRANË)
71. Fatmir Xhafaj (TIRANË)
72. Ornaldo Rakipi (TIRANË)
73. Anila Denaj (TIRANË)
74. Blerina Gjylameti (TIRANË)
75. Bledar Çuçi (VLORË)
76. Zamira Sinaj (VLORË)
77. Erjona Ismaili (VLORË)
78. Pirro Vengu (VLORË)
79. Damian Gjiknuri (VLORË)
80. Vullnet Sinaj (VLORË)
81. Ardit Bido (VLORË)
82. Vasil Llajo (VLORË)
83. Brunilda Mersini (VLORË)
PD – ASHM
50 deputetë
1. Enno Bozdo (BERAT)
2. Zija Ismaili (BERAT)
3. Xhelal Mziu (DIBËR)
4. Denisa Vata (DIBËR)
5. Oerd Bylykbashi (DURRËS)
6. Artan Luku (DURRËS)
7. Manjola Luku (DURRËS)
8. Gent Strazimiri (DURRËS)
9. Igli Cara (DURRËS)
10. Arian Ndoja (DURRËS)
11. Tomor Alizoti (ELBASAN)
12. Edmond Haxhinasto (ELBASAN)
13. Klodiana Çapja (ELBASAN)
14. Blendi Himçi (ELBASAN)
15. Gazment Bardhi (FIER)
16. Luan Baçi (FIER)
17. Brunilda Haxhiu (FIER)
18. Saimir Korreshi (FIER)
19. Tritan Shehu (GJIROKASTËR)
20. Ivi Kaso (KORÇË)
21. Ledina Alolli (KORÇË)
22. Bledjon Nallbati (KORÇË)
23. Fidel Kreka (KORÇË)
24. Flamur Hoxha (KUKËS)
25. Shkëlqim Shehu (KUKËS)
26. Agron Gjekmarkaj (LEZHË)
27. Elda Hoti (LEZHË)
28. Gjin Gjoni (LEZHË)
29. Kastriot Piroli (LEZHË)
30. Luciano Boçi (SHKODËR)
31. Kliti Hoti (SHKODËR)
32. Greta Bardeli (SHKODËR)
33. Ramadan Likaj (SHKODËR)
34. Bardh Spahia (SHKODËR)
35. Sali Berisha (TIRANË)
36. Flamur Noka (TIRANË)
37. Albana Vokshi (TIRANË)
38. Belind Këlliçi (TIRANË)
39. Tedi Blushi (TIRANË)
40. Jozefina Topalli (TIRANË)
41. Fatmir Mediu (TIRANË)
42. Edi Paloka (TIRANË)
43. Erisa Xhixho (TIRANË)
44. Mesila Doda (TIRANË)
45. Klevis Balliu (TIRANË)
46. Besart Xhaferri (TIRANË)
47. Jorida Tabaku (TIRANË)
48. Bujar Leskaj (VLORË)
49. Vangjel Dule (VLORË)
50. Ina Zhupa (VLORË) PSD – 3 mandate
1. Tom Doshi (SHKODËR)
2. Sabina Jorgo (SHKODËR)
3. Albana Pëllumbi (TIRANË)
Partia Mundësia – 2 mandate
1. Agron Shehaj (TIRANË)
2. Erald Kapri (TIRANË) ?
Lëvizja Bashkë – 1 mandat
1. Redi Muçi (TIRANË)
Nisma Shqipëria Bëhet – 1 mandat
1. Ana Dajko (TIRANË)
