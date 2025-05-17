Renditja e sportistëve më të paguar, sipas ‘Forbes’. Kryeson sërish Cristiano Ronaldo

Ashtu si vitin e kaluar, Cristiano Ronaldo konfirmohet në krye të renditjes së sportistëve më të paguar në botë për 2025. Sipas revistës prestigjioze “Forbes”, portugezi i ka përmirësuar edhe më tej të ardhurat e tij, duke kaluar nga 260 në 275 milionë dollarë, sidomos falë pagës faraonike që merr nga Al-Nassr (200 milionë në sezon).
Pas tij renditet basketbollisti Stephen Curry, i cili ka fituar 156 milionë dollarë, ndërsa Lionel Messi zbret nga podiumi. Vendi i tretë është zënë nga boksieri Tyson Fury. Benzema është i teti, Mbappé i 16-ti, ndërsa në listë nuk figuron Yannick Sinner.
Top 50 përbëhet kryesisht nga sportistë që luajnë në SHBA, mes tyre LeBron James, i gjashti në renditje. Nuk ka sportiste femra në pozicionet e para të kësaj renditjeje.
Ja top-10 sipas “Forbes”:
1. Cristiano Ronaldo, futboll: 275 milionë dollarë
2. Stephen Curry, basketboll: 156 milionë dollarë
3. Tyson Fury, boks: 146 milionë dollarë
4. Dak Prescott, futboll amerikan: 137 milionë dollarë
5. Lionel Messi, futboll: 135 milionë dollarë
6. LeBron James, basketboll: 133.8 milionë dollarë
7. Juan Soto, bejsboll: 114 milionë dollarë
8. Karim Benzema, futboll: 104 milionë dollarë
9. Shohei Ohtani, bejsboll: 102.5 milionë dollarë
10. Kevin Durant, basketboll: 101.4 milionë dollarë
