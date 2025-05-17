Izraeli bombardon Gazën. Të paktën 100 të vdekur

GAZA- Të paktën njëqind palestinezë u vranë të premten ndërsa sulmet intensive ajrore izraelite në Rripin e Gazës vazhduan. Kështu njoftoi shërbimi i mbrojtjes civile, ndërsa Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut paralajmëroi kundër "spastrimit etnik" në territorin e vogël bregdetar të rrethuar dhe të shkatërruar.
Pas turneut të tij në Gjirin Persik, Presidenti i SHBA-së Donald Trump, aleati kryesor ndërkombëtar i Izraelit, deklaroi se "ne kujdesemi për Gazën. Dhe do të sigurohemi që çështja të zgjidhet", duke pranuar se "shumë njerëz janë të uritur".
Lëvizja islamiste palestineze Hamas, inkursioni i paprecedentë i krahut ushtarak të së cilës në Izraelin jugor më 7 tetor 2023, ishte shkaku i luftës, i bëri thirrje SHBA-së të ushtronte presion mbi qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të lejuar hyrjen e ndihmës humanitare në Rripin e Gazës, rrjedha e së cilës është ndërprerë që nga 2 marsi.
Taher al-Nunu, një zyrtar i lartë i Hamasit, vuri në dukje se Hamasi "pret dhe shpreson që presioni amerikan do të ushtrojë presion të mëtejshëm" mbi Izraelin "për të hapur pikat e kalimit dhe për të lejuar hyrjen e menjëhershme të ndihmës humanitare".
"Ishte si fundi i botës"
Në terren, shërbimi i mbrojtjes civile në Rripin e Gazës raportoi se bombardimet izraelite vranë të paktën 100 persona dje.Umm Mohammed al-Tatari, 57 vjeç, i tha AFP-së se u zgjua nga granatimet para agimit. "Ishim duke fjetur kur papritmas gjithçka shpërtheu përreth nesh", tregoi ai. "Të gjithë filluan të vraponin. E pamë shkatërrimin me sytë tanë. Gjak kudo, gjymtyrë të copëtuara njerëzore, kufoma."
Në një spital në Beit Lahia (veri), materialet vizuale të regjistruara nga AFP tregojnë banorë, përfshirë fëmijë të vegjël që kanë humbur nënat e tyre, duke mbajtur zi pranë trupave të të dashurve të tyre dhe të plagosur që marrin kujdes mjekësor edhe në dysheme, ndërsa dëgjohen britma dhimbjeje.
Said Hamouda tha se bombardimet në Beit Lahia “kishin në shënjestër shtëpitë ku flinin njerëzit. “Fëmijët bërtisnin”, gjithçka po shembej, “ishte një skenë e papërshkrueshme, sikur të ishte fundi i botës”, tregoi ai.
"Ata që nuk vdesin nga bombardimet do të vdesin nga uria", komentoi Khalil al-Tatar, një banor tjetër. Ushtria izraelite thjesht deklaroi se po vazhdon operacionet e saj në Gaza, pa dhënë detaje të mëtejshme.
OKB: Bombardimi përbën spastrim etnik
Sipas Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, “kjo breshëri e fundit bombardimesh, që i detyron njerëzit të largohen mes kërcënimit të sulmeve më intensive, shkatërrimi metodik i lagjeve të tëra dhe mohimi i ndihmës humanitare, nënvizojnë atë që duket të jetë një shtytje për ndryshime të përhershme demografike në Gaza, që sfidon ligjin ndërkombëtar dhe përbën spastrim etnik”.
Netanyahu, i cili beson se vetëm rritja e presionit ushtarak do ta detyrojë Hamasin të lirojë pengjet, njoftoi të hënën se sulmi ndaj Rripit të Gazës do të intensifikohet për të “shkatërruar” Hamasin, i cili mori pushtetin në enklavën palestineze në vitin 2007.
Qeveria e tij pretendon se nuk ka krizë humanitare në Rripin e Gazës dhe akuzon Hamasin për vjedhjen e ndihmës ndërkombëtare.
Dënim nga shtatë qeveri evropiane
Shtatë qeveri evropiane, përfshirë ato të pesë vendeve që e kanë njohur shtetin palestinez – Irlanda, Islanda, Spanja, Norvegjia, Sllovenia – kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke dënuar "katastrofën humanitare të shkaktuar nga njeriu" dhe duke i bërë thirrje qeverisë izraelite të ndërpresë operacionet ushtarake dhe të heqë bllokadën.
Hamasi komentoi se "e vlerëson shumë qëndrimin humanitar dhe të guximshëm" të marrë nga qeveritë e shtatë vendeve. Fondacioni Humanitar i Gazës (GHF), një organizatë joqeveritare e sapoformuar e mbështetur nga SHBA-të, njoftoi se synon të fillojë shpërndarjen e ndihmave në enklavë në maj, pas kontakteve me zyrtarët izraelitë.
Megjithatë, Kombet e Bashkuara përjashtuan çdo mundësi për të marrë pjesë në iniciativë pardje, duke përmendur probleme me "parimet themelore" të saj, më konkretisht "paanshmërinë, neutralitetin dhe pavarësinë".
Mbi 53,100 viktima të luftës në Gaza
Duke i dhënë fund një armëpushimi dy-mujor, Izraeli rifilloi sulmin ndaj enklavës më 18 mars dhe që atëherë ka pushtuar pjesë të saj. Dhe në fillim të këtij muaji, qeveria Netanyahu njoftoi se do të vazhdonte me një plan për të “pushtuar” Rripin e Gazës, i cili ishte nën pushtimin izraelit nga viti 1967 deri në vitin 2005.
Inkursioni i Hamasit në Izraelin jugor më 7 tetor 2023 vrau 1,218 njerëz në anën izraelite, shumica e të cilëve civilë, sipas një llogaritjeje të AFP bazuar në të dhëna zyrtare. Nga 251 personat e rrëmbyer, 57 mbeten në duart e grupeve të armatosura palestineze në Gaza, por 34 prej tyre janë shpallur të vdekur nga ushtria izraelite.
Operacionet hakmarrëse ushtarake izraelite në shkallë të gjerë kanë marrë që atëherë jetën e të paktën 53,119 personave në Rripin e Gazës, shumica e të cilëve civilë, sipas të dhënave më të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e qeverisë së Hamasit në enklavën palestineze, e cila konsiderohet e besueshme nga OKB-ja.
