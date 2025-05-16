PD tjetër ankesë në KAS për votat e Greqisë

Partia Demokratike çoi në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve vendimin e Ilirjan Celibashit, i cili urdhëroi vazhdimin dhe përfundimin e numërimit të çdo dokumentacioni zgjedhor të mbërritur nga jashtë vendit. Aty përfshihen edhe zarfet e mbërritura nga Greqia.
Janë pikërisht votat që kanë ardhur nga shteti helen që kontestohen nga demokratët, të cilët pretendojnë manipulim zgjedhor.
“Ndryshimi i vendimit të KSHZ, duke urdhëruar mbajtjen veçuar të votave të Diasporës të kontestuara, për sa kohë nga KQZ nuk janë vënë në dispozicion provat se Operatori Postar ka respektuar të gjitha kriteret ligjore në shpërndarjen apo marrjen në kthim të votave nga shtetasit shqiptarë të regjistruar. Pezullimin e efekteve të Vendimit të KSHZ, z. Ilirjan Celibashi, gjersa ankimimi ynë të shqyrtohet”, lexohet në ankimimin e PD-së.
Ndërkohë ditën e sotme, Kolegji Zgjedhor rrëzoi Partinë Demokratike mbi një padi të bërë më herët po mbi votat e Greqisë. Ata lanë në fuqi vendimin e KAS për të lejuar që votat nga Greqia të numërohen e të mos veçohen nga të tjerat.
Nga Greqia kanë ardhur rreth 53 mijë zarfe nga 68 mijë të dërguara. Pritet të shihet nëse numërimi i do të sjellë ndryshime në konfigurimin aktual të rezultateve të subjekteve partiake, por edhe të kandidatëve në listat preferenciale.
