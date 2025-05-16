E vërteta pas blerjes së maces në dyqan!?

TIRANË- Videoja e një vajze në gjendje të rënduar emocionale bëri xhiron e rrjetit dy javë më parë, duke tronditur opinionin publik. Vetëm pas dy ditësh, u mësua historia e plotë: Anxhela kishte blerë një kotele në një dyqan kafshësh në Tiranë, pa faturë, pa çip, pa vaksina dhe me premtimin se dokumentet do të rregulloheshin më pas nga veterineri i dyqanit.
Ajo e la macen në dyqan për disa ditë pasi po qëndronte në hotel, dhe më pas udhëtoi drejt Greqisë, ku gjendja e kafshës u përkeqësua ndjeshëm. Pas tentativës për ta shpëtuar në një klinikë në orët e natës, macja ndërroi jetë.
Kur kërkoi sqarime nga dyqani, vajza u përball me mohime, justifikime dhe më pas me kërcënime. Pas publikimit të rastit në rrjet, edhe persona të tjerë, si Igli, dëshmuan për eksperienca të ngjashme me kafshë që kishin ngordhur pak ditë pas blerjes në të njëjtin dyqan. Në investigim del në pah se veterinerë bashkëpunojnë me këto biznese për të falsifikuar dokumente dhe për të kryer vaksina fiktive, në kundërshtim me ligjin dhe etikën profesionale. Rasti ka hapur një debat të gjerë mbi mungesën e kontrollit dhe përgjegjësisë në tregtinë e kafshëve në Shqipëri
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd