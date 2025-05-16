Për herë të parë do të ketë mbledhje ndërqeveritare mes dy vendeve/ Mediet italiane i bëjnë jehonë takimit Meloni-Rama në Samit

Tiranë- Samiti i Komunitetit Politik Europian ishte rasti për një takim dypalësh midis Kryeministres së Italisë, Giorgia Meloni, dhe Kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, në fund të të cilit u nënshkrua një deklaratë e përbashkët.
Ndër pikat e prekura nga të dy udhëheqësit ishte organizimi i një samiti ndërqeveritar (do të ishte i pari) midis Italisë dhe Shqipërisë në Romë brenda vitit. Meloni dhe Rama ranë dakord gjithashtu të forcojnë bashkëpunimin në industrinë e Mbrojtjes, për furnizimin me mjete dhe teknologji në sektorin e Sigurisë dhe Mbrojtjes dhe për ndërtimin dhe menaxhimin e infrastrukturave detare dhe të ndërtimit të anijeve në Shqipëri, për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e njësive detare dhe për zbatimin e nismave të trajnimit teknik dhe profesional.
U riafirmua gjithashtu dëshira për të thelluar marrëdhëniet në sektorin e energjisë, për zhvillimin e burimeve të rinovueshme dhe për një bashkëpunim më të madh në luftën kundër imigracionit të paligjshëm. Deklarata e përbashkët Itali-Shqipëri
Samiti i parë ndërqeveritar midis Italisë dhe Shqipërisë do të mbahet në Itali deri në fund të vitit, siç është rënë dakord nga Meloni dhe homologu i saj shqiptar Rama. Deklarata e përbashkët, e miratuar në fund të takimit dypalësh, specifikon se samiti do të jetë një mundësi për të vlerësuar bashkëpunimin dypalësh dhe për të rënë dakord mbi iniciativa të mëtejshme që synojnë forcimin e partneritetit strategjik midis Romës dhe Tiranës, duke identifikuar disa sektorë kyç, duke përfshirë: mbrojtjen dhe sigurinë, energjinë, migracionin, mbrojtjen civile, shëndetësinë, mjedisin, zhvillimin ekonomik dhe infrastrukturor dhe me fokus në trajnimin profesional në sektorët e bashkëpunimit.
Të dy vendet ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin që synon ofrimin e mjeteve dhe teknologjive në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes dhe në ndërtimin dhe menaxhimin e infrastrukturës detare dhe të ndërtimit të anijeve në Shqipëri, për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e njësive detare dhe për zbatimin e nismave të trajnimit teknik dhe profesional, thuhet në deklaratën e përbashkët. “Masa është pjesë e Marrëveshjes për Bashkëpunim në Mbrojtje të 10 tetorit 1995 dhe Memorandumit të Mirëkuptimit për Bashkëpunim në Mbrojtje të 18 shtatorit 2009”.
Italia dhe Shqipëria ranë dakord gjithashtu të zgjerojnë bashkëpunimin në sektorin e energjisë, në bazë të marrëveshjes trepalëshe midis Italisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë të nënshkruar në Abu Dhabi më 15 janar 2025, e cila parashikon prodhimin e energjisë së rinovueshme në vendin ballkanik dhe një ndërlidhës nëndetës për energjinë e rinovueshme që do të lidhë Italinë dhe Shqipërinë. Marrëveshja midis Italisë, Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe u nënshkrua më 15 janar në Abu Dhabi, në kuadër të Samitit Botëror të Energjisë për të Ardhmen, dhe parashikon ndërtimin e një infrastrukture për të prodhuar dhe transportuar energji të pastër nga Shqipëria në Itali, nëpërmjet një lidhjeje nëndetëse.
Të dy vendet do të identifikojnë së bashku sektorë specifikë me vlerë të lartë të shtuar për të mbështetur procesin e pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda kuadrit të asistencës teknike para-pranimit që është tashmë në fuqi, thuhet në deklaratë. “Kryeministrja italiane dhe Rama kujtuan me kënaqësi fillimin në Shqipëri të edicionit të 108-të të Giro d’Italia, i cili u zhvillua më 9 maj nga Durrësi, si një dëshmi e fortësisë së lidhjes midis dy vendeve, e cila shtrihet edhe në diplomacinë sportive si një mjet për bashkëpunim dhe rritje të përbashkët.”
Për më tepër, Italia dhe Shqipëria kanë rënë dakord të krijojnë një grup të përbashkët pune për të thelluar bashkëpunimin në luftën kundër emigracionit të parregullt dhe për të forcuar aftësitë e patrullimit detar të Shqipërisë.
Italia dhe Shqipëria njoftuan gjithashtu përfundimin e një Marrëveshjeje Kornizë që synon njohjen zyrtare të Cassa Depositi e Prestiti në Shqipëri si një institucion financiar për zhvillim, funksional për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh në fushat ekonomike dhe infrastrukturore, gjithashtu në lidhje me mbështetjen teknike italiane për krijimin e Bankës së re Shqiptare të Zhvillimit.
Si pjesë e bashkëpunimit midis dy vendeve, është edhe përfundimi i një marrëveshjeje për krijimin e përbashkët të një qendre panairesh tregtare në Tiranë, të quajtur “ExpoAlbania”; krijimin e instrumenteve ligjore dhe teknike që synojnë forcimin e bashkëpunimit në fushën e ekonomisë detare dhe zhvillimin e projekteve që lidhen me industrinë e peshkimit në Shqipëri; forcimin e bashkëpunimit midis Simest dhe Këshillit Ekonomik Kombëtar të Shqipërisë përmes nismave të trajnimit dhe mbështetjes për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme italiane dhe shqiptare mbi mundësitë e tregjeve të tyre përkatëse, duke promovuar partneritete dhe investim.
