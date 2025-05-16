Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mbeti jashtë parlamentit, vjen reagimi epik i Pandeli Majkos
Transmetuar më 16-05-2025, 19:07

Pandeli Majko ka mbetur jashtë Kuvendit të ri, pasi votat e siguruara në listë të hapur nuk i kanë siguruara dot një ulëse në Parlament.

Këtë të premte, ai ka reaguar për herë të parë me një postim në rrjetet sociale.

“FALEMINDERIT”, shkruan shkurt ai.

Majko ka siguruar 4300 vota deri tani.

