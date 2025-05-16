Policia e Kosovës merr nën kontroll ndërtesën e Shërbimit Nacional për Punësim serb në veri

KOSOVË- Policia e Kosovës, me urdhër të autoriteteve lokale në Mitrovicën e Veriut, më 16 maj ka marrë në kontroll një ndërtesë që përdorej nga Shërbimi Nacional për Punësim, i cili funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë.
Ky aksion është pjesë e një serie veprimesh të ndërmarra ditët e fundit, gjatë të cilave autoritetet e Kosovës, me ndihmën e policisë, kanë marrë nën kontroll ambientet e Ndërmarrjes Publike Komunale “Ujësjellësi Ibër”, të palestrës sportive, muzeut të qytetit dhe të disa institucioneve të tjera që funksionojnë në sistemin e Serbisë.
Autoritetet zyrtare të Prishtinës i cilësojnë ato si struktura paralele dhe të paligjshme.
Që nga fillimi i vitit 2024 janë mbyllur dhjetëra institucione të tilla serbe, përfshirë organet e përkohshme komunale, postat, bankat, qendrat për punë sociale dhe të tjera.
Lista Serbe – partia më e madhe e serbëve të Kosovës që gëzon mbështetjen e Beogradit – ka reaguar duke deklaruar se “hyrja” në ambientet e Shërbimit Nacional për Punësim përbën “sulm të drejtpërdrejtë ndaj një prej të drejtave themelore të njeriut”.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se me mbylljen e institucioneve serbe, Kosova po përpiqet të “shkatërrojë prezencën e shtetit serb me qëllim frikësimin, margjinalizimin dhe dëbimin e popullit serb”.
Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, duke thënë se nga Shërbimi Nacional për Punësim varen dhjetëra mijëra qytetarë dhe se autoritetet e Kosovës “po synojnë përndjekjen e popullit serb dhe nxitjen e konflikteve”.
Ndërkohë, anëtarët e klubeve sportive që kishin përdorur ambientet e palestrës së mbyllur sportive në Mitrovicën e Veriut, protestuan më 16 maj duke kërkuar kthimin e hapësirave në mënyrë që të mund të vazhdojnë aktivitetet e tyre.
Në tubim morën pjesë edhe disa përfaqësues të Listës Serbe.
Të rinjtë, të cilët ishin kryesisht të shoqëruar nga prindërit e tyre, deklaruan se po u “mohohet e drejta për të ushtruar sport dhe për të marrë pjesë në aktivitete”.
Nga ana tjetër, Komuna e Mitrovicës së Veriut njoftoi se palestra sportive është funksionale dhe se të gjithë të interesuarit për ta shfrytëzuar duhet t’i drejtohen personave përgjegjës për caktimin e termineve.
Ndërkohë, Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Kosovë ka shprehur shqetësim lidhur me veprimet e fundit të autoriteteve kosovare, të cilat, siç thuhet, ndikojnë negativisht në ofrimin e shërbimeve për komunitetet jo-shumicë.
“Mbyllja e këtyre institucioneve, pa alternativa të qëndrueshme, pa përfshirjen e komunitetit lokal dhe pa një tranzicion institucional, e rrezikon seriozisht qasjen në shërbime themelore për komunitetet jo-shumicë”, thuhet në reagimin e misionit.
Edhe ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, më 15 maj përsëriti shqetësimin për “veprimet e shumta të autoriteteve të Kosovës kundër strukturave të udhëhequra nga Serbia, të cilat ofrojnë shërbime për komunitetin serb”.
“Çështja e këtyre strukturave duhet të zgjidhet përmes dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Këto veprime dërgojnë një sinjal negativ për partnerët e Kosovës. Franca po ndjek me vëmendje ndikimin e këtyre vendimeve në jetën e përditshme të serbëve të Kosovës,” shkroi Guerot në rrjetin X.
Edhe shtetet e tjera perëndimore më herët kanë shprehur shqetësime për mbylljen e institucioneve të Serbisë pa dhënë paraprakisht ndonjë zgjidhje alternative për ofrimin e shërbimeve./REL
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd