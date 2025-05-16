Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Protesta e opozitës/ Qytetarët: Edi Rama o hajdut votat tona ku i ke fut!
Transmetuar më 16-05-2025, 17:59

TIRANË- Mbështetës të shumtë të Partisë Demokratike janë mbledhur duke protestuar në bulevardin “Zogu i Parë”, në kryqëzimin të Ministria e Drejtësisë. Kjo protestë vjen pas rezultateve të zgjedhjeve të 11 majit teksa opozita akuzon qeverinë se ka manipuluar dhe vjedhur votat e shqiptarëve.

Siç shihet edhe në pamje qytetarët dëgjohen duke brohoritur "Edi Rama o hajdut votat tona ku i ke fut".

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

