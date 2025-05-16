Kancelari gjerman në Tiranë: ‘Duhet të vazhdojmë t’i japim mbështetje të fortë Ukrainës’!

Tiranë, 16. 5. 2025– Kancelari gjerman Merz foli sot në Samitin e Komunitetit Evropian në Tiranë për luftën në Ukrainë.
Merz tha se Europa duhet të vazhdojë t’i ofrojë mbështetje të fortë Ukrainës, nga aspekti politik, financiar dhe ushtarak.
Kancelari gjerman: Çështja e parë, me faktin se në kontinentin tonë kemi një sfidë që s’e kemi parë për disa dhjetëvjeçarë që është lufta e vështirë dhe e fortë ne Ukrainë.
Ne duhet të vazhdojmë t’i japim mbështetje të fortë Ukrainës, nga aspekti politik, financiar, ushtarak.
Përpjekjet tona kanë treguar një sukses shumë të vogël diplomatik, fakti që ata sot po takohen për herë të parë pas 3 vite e gjysmë. Duhet të jemi shumë të qartë për mbështetjen tonë ushtarake për Ukrainën.
